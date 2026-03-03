La palabra “Swiftie” ya es oficial en el diccionario inglés

El término fue protegido legalmente por la propia Swift desde 2017, cuando lo registró formalmente a través de TAS Rights Management LLC, asegurando la marca en 2022 para su uso en bolsos, tote bags (bolsas de lona) y otros productos.

La entrada fue incluida tras años de presencia masiva de la palabra en redes sociales, conversaciones cotidianas y artículos de prensa.

En su definición, el portal —que se describe como “diccionario del mundo”— describe a un Swiftie (swiftie) como “un fan de la música de Taylor Swift” .

Este paso integra a la comunidad de fans de la cantante en el lenguaje cotidiano, situando el apodo junto a otros conocidos identificadores de seguidores como Beyhive (colmena) para quienes admiran a Beyoncé, Janeite para los seguidores de Jane Austen y Trekkie para los aficionados a Star Trek .

No se trata de una decisión editorial aislada: la política de Dictionary.com exige que solo se añadan nuevas palabras cuando son ampliamente usadas, comprendidas por el público general y tienen alta probabilidad de permanencia.

Steve Johnson, PhD y director de lexicografía en IXL Learning, sintetizó en un comunicado: “El inglés históricamente se ha expandido durante periodos de grandes transformaciones científicas y culturales”.

Johnson indicó que “esta actualización ilustra cómo la innovación en IA, las conversaciones sobre salud, los viajes internacionales y las comunidades digitales están moldeando nuestro idioma en tiempo real”.

La incorporación de Swiftie (swiftie) responde a un fenómeno social que va más allá de lo musical.

El volumen de usuarios que emplean la palabra, junto a su presencia en merchandising, medios y plataformas digitales, motivó su entrada al diccionario.

Dictionary.com solo suma términos cuando cumplen con los requisitos de uso generalizado, comprensión amplia, utilidad real y potencial de permanencia.

Quienes se preguntan por qué Swiftie (swiftie) fue agregado, encuentran la explicación en la existencia de una identidad colectiva visible y relevante en la cultura pop mundial.

El término, que comenzó como apodo afectuoso, se transformó en seña de pertenencia, código interno y pasaporte de acceso a una comunidad global.

Para Dictionary.com, estos elementos resultan clave para determinar que una palabra pueda ser incorporada a su base.

La magnitud de la actualización de este año evidencia la importancia del fenómeno: más de 1.500 nuevas entradas fueron sumadas al archivo, destacando la influencia de las tendencias tecnológicas y culturales en la evolución del idioma.

Casi el 26% de las novedades provino de campos como la inteligencia artificial y la biomedicina, con términos como “prompt engineering” (ingeniería de instrucciones), “large language model” (modelo de lenguaje grande) y “nanoplastic” (nanoplástico).

Además, se agregaron expresiones surgidas en internet y la cultura de memes, como “copium”, “side quest” (misión secundaria) y “glamazon”.

La decisión de Dictionary.com muestra cómo los seguidores pueden modificar el idioma a partir de sus hábitos digitales y culturales.

Johnson remarcó que, al igual que en otros momentos de cambio en la historia del inglés, la cultura digital deja una marca tangible:

El fenómeno Swiftie (swiftie) se caracteriza por su capacidad de crear incluso “su propio lenguaje secreto”, según los editores del diccionario.

No descartan que en futuras actualizaciones puedan sumarse más expresiones propias de esta comunidad, dada la creatividad y el dinamismo con que los seguidores de Taylor Swift modifican la forma de comunicarse en plataformas sociales y eventos.