Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, es hospitalizada de emergencia

La madrugada de este 3 de marzo, la comunicadora Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, preocupó a sus fans y seguidores luego de que se viralizara una imagen en la que aparece desde una habitación de hospital.

En el primer video publicado, Karina Puente explicó brevemente lo sucedido: “Oigan, me caí y terminé aquí”, comentó desde la cama del hospital. Vestida con bata clínica, la influencer no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.