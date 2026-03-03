Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, es hospitalizada de emergencia

La madrugada de este 3 de marzo, la comunicadora Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, preocupó a sus fans y seguidores luego de que se viralizara una imagen en la que aparece desde una habitación de hospital.
En el primer video publicado, Karina Puente explicó brevemente lo sucedido: “Oigan, me caí y terminé aquí”, comentó desde la cama del hospital. Vestida con bata clínica, la influencer no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.
Poco después, actualizó su estado de salud con una nueva historia en la que apareció utilizando un cabestrillo. En ese breve mensaje confirmó: “Fue fractura”.
Rápidamente se hicieron presentes en redes sociales cientos de comentarios de sus seguidores, quienes compartieron mensajes de apoyo y buenos deseos, mientras esperaban más información.
Internautas han esperado a que Adrián Marcelo, actual esposo de Karina Puente, se hiciera presente con algún comentario o actualización acerca del estado de salud de la comunicadora. Sin embargo, no ha dado detalles en sus redes sociales.