Sara Corrales anuncia su retiro de la televisión

Colombia.

Tras casarse en agosto de 2025, Sara Corrales y su esposo, Damián Pasquini, disfrutan de una de las mejores etapas de su vida como pareja, ya que están en la espera de la llegada de su bebé, Mila. La actriz se sinceró al decirnos que se alejará un tiempo de la actuación.

“Ya tomamos la decisión de que, cuando nazca Mila, le dedicaré el tiempo más valioso a ella en esta primera etapa. Cuando sienta que es el momento correcto, retomaré mi carrera. No tengo idea de cuánto me tomaré. Eso lo dirá la maternidad”. dijo Sara Corrales.

Sara ha llevado su embarazo lo mejor posible y nos compartió si ha sentido algún tipo de antojo. “No se me han presentado ningún tipo de complicaciones. Creo que he tenido de los embarazos más hermosos. Me la he pasado muy tranquila, saludable y bastante relajada (sonríe). Nunca he tenido antojos de nada”.