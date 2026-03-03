Más de seis horas contra el fuego: comandante de Bomberos de Roatán sufre preinfarto

Roatán, Islas de la Bahía.

Tras concluir la intensa jornada, el oficial presentó complicaciones cardíacas y fue trasladado de emergencia al hospital Satuye, en Roatán, donde el personal médico logró estabilizarlo inicialmente. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado y la necesidad de atención especializada, se determinó su traslado aéreo hacia San Pedro Sula.

El agotamiento y el esfuerzo extremo tras más de seis horas continuas de combate al fuego habrían incidido en su condición de salud. Guerrero estuvo al frente de las operaciones durante toda la noche del lunes y la madrugada de este martes, hasta lograr controlar el siniestro a la 1:00 a.m .

Wilmer Guerrero, comandante del Cuerpo de Bomberos de Roatán, sufrió un preinfarto la mañana de este martes, horas después de liderar las labores para sofocar el incendio que consumió parte del Hotel Fantasy Island, en French Harbour, Islas de la Bahía.

La tarde de este martes fue ingresado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde permanece bajo supervisión médica. Hasta el momento, no se ha brindado un parte oficial detallado sobre su evolución.

La noticia ha generado consternación en la comunidad de Islas de la Bahía, que reconoce la labor del comandante al frente de las unidades que evitaron que el fuego consumiera la totalidad del complejo hotelero, construido en gran parte de madera.

“Su entrega fue total durante el siniestro. Esperamos una pronta recuperación para nuestro comandante, quien siempre está en la primera línea de batalla”, expresaron compañeros del equipo bomberil.

El incendio, que se reportó alrededor de las 7:00 p.m. del lunes, dejó daños significativos en el emblemático hotel. De acuerdo con el informe preliminar, 36 de las 108 habitaciones fueron destruidas, así como el lobby, tres bares, locales de venta de artesanías, el salón de eventos y los restaurantes.

Afortunadamente, el área administrativa y la zona de buceo no sufrieron daños. Al momento del siniestro, se encontraban en el lugar unos 60 huéspedes, quienes fueron evacuados y reubicados en hoteles cercanos.

Varios turistas perdieron maletas y pasaportes debido a la rapidez con la que se propagaron las llamas, lo que les impidió ingresar a sus habitaciones para rescatar sus pertenencias. Las autoridades gestionan apoyo para los afectados extranjeros.

“Ya hablamos a Cancillería y nos apoyarán con los extranjeros. Estuvimos apoyando durante el incendio al Cuerpo de Bomberos”, manifestó Stefen García, diputado por Islas de la Bahía.

El comandante Wilmer Guerrero explicó que uno de los mayores retos fue el acceso al hotel y la obtención de agua. “Se nos dificultó obtener agua porque para llegar al hotel había que pasar por un puente de madera que estaba en mal estado, y las cisternas cargadas no podían pasar por ahí”, detalló.

Mientras continúan las evaluaciones sobre el origen del incendio y los daños materiales, la atención se centra también en la recuperación del jefe bomberil, cuya intervención fue clave para evitar una tragedia mayor en uno de los complejos turísticos más conocidos de la isla.