Instituto 1 de Mayo, más de medio siglo formando a los sampedranos

El instituto gubernamental 1 de Mayo arribó a su 51 aniversario el fin de semana, reafirmando su legado como uno de los centros educativos más emblemáticos de San Pedro Sula. La institución conmemoró más de cinco décadas de historia, formación y compromiso con la juventud sampedrana.
El instituto fue creado por el entonces ministro de Educación, Napoleón Alcerro Oliva, mediante el acuerdo número 46-EP de 1975.
Inició labores el 1 de marzo de ese mismo año. Su apertura respondió a la necesidad de ampliar la cobertura educativa como parte de la reforma impulsada en esa época.
El terreno fue donado por la Federación Sindical de Trabajadores de Honduras (Fesitranh), cuando fungía como presidente Céleo Gonzáles. Respaldo que fue clave para hacer realidad este proyecto educativo.
En sus inicios, el instituto fue creado para ofrecer ciclo común de cultura general, como uno de los 18 centros establecidos en el marco de la reforma educativa nacional, pero con el tiempo su oferta académica creció.
La demanda estudiantil impulsó la construcción de 20 aulas adicionales, levantadas mediante autogestión de dirección, docentes, padres, empresarios y estudiantes de último año a través del trabajo educativo social.
A lo largo de los años también se edificó el gimnasio Lic. Salvador Maradiaga, así como talleres de Electricidad y Electrónica. Estos espacios fortalecieron la formación técnica de miles de jóvenes.
El instituto cuenta con laboratorios de Computación, Biología, Química y Física, además de un laboratorio destinado a charlas conversas y módulos de producción que complementan la formación académica.
A la fecha, el instituto 1 de Mayo ha formado a más de 70,000 profesionales y es considerado por la Unah como uno de los mejores de la zona norte, aportando así al desarrollo del país.
En 2024, la institución sorprendió a los sampedranos al regresar a los desfiles del 15 de septiembre por todo lo alto, tras 20 años de ausencia.
Aunque no participaba desde 1994, su retorno en el marco de los 203 años de independencia evidenció que sigue educando y dejando huella en la Ciudad Industrial.
Desde Diario LA PRENSA felicitamos a esta noble institución que hoy conmemora más de cinco décadas de historia, formación y compromiso con la juventud sampedrana.