El director de Eldiario.es afirma que la información sobre Julio Iglesias "es veraz"

"No solo recogemos el testimonio de estas dos denunciantes, a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones a lo largo de un año y medio para comprobar la coherencia de su versión. También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar", ha aseverado Escolar.

El cantante ha interpuesto una demanda a elDiario.es , Escolar y otros cuatro responsables del periódico digital, a los que acusa de elaborar un "montaje periodístico" contra él.

El periódico digital EllDiario.es ha reafirmado este martes 3 de marzo que toda la información publicada sobre los presuntos abusos sexuales de Julio Iglesias a dos exempleadas de su residencia en República Dominicana "está contrastada y es veraz", según ha dicho a EFE el director de este medio, Ignacio Escolar.

El director del periódico también ha recordado que el medio se puso en contacto con Julio Iglesias once días antes de publicar la noticia para recabar su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.

"No vamos a retractarnos, como pide la demanda. Si posteriormente Julio Iglesias presenta una querella, nos defenderemos en los tribunales", ha apuntado Escolar.

El director de Eldiario.es ha asegurado, además, que la demanda del cantante "incluye varias afirmaciones que son falsas".

"No es verdad que los periodistas de elDiario.es participáramos en la elaboración de la denuncia: fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas", ha resaltado.

El periodista también desmiente que, como afirma la demanda, los testimonios en los vídeos difundidos por el periódico muestren a personajes figurados o sean un montaje hecho con actrices profesionales.

"Las mujeres que aparecen ante la cámara son las propias denunciantes. Modificamos la voz por medio de doblaje y cambiamos sus nombres reales para proteger su identidad y así aparece reflejado en cada vídeo desde el primer momento", ha explicado Escolar.