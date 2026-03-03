Amanda Miguel revela que ya tiene pretendientes y dice si abrirá de nuevo su corazón

México.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel formaron una de las parejas más icónicas de la industria hasta la muerte del artista argentino en enero de 2022. A cuatro años de su pérdida, la cantante reveló si está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, pues aunque posee una gran belleza que sigue conquistando corazones, tiene una condición para dejar que una nueva persona llegue a su vida. El 27 de enero de 2022 el cantante Diego Verdaguer murió a los 70 años de edad en Los Ángeles, California, por complicaciones de salud derivadas del Covid-19. Su partida dejó un vacío en la industria y un fuerte dolor en su familia, que lo recuerda con gran cariño. Ante esto, Amanda Miguel expresó lo mucho que extraña a su esposo y lamentó que no tuviera la oportunidad de conocer a sus nietos; sin embargo, son sus seres queridos los que la acompañan en todo momento y, por tanto, no ha considerado la posibilidad de un nuevo amor.

En entrevista con Yordi Rosado, la intérprete de "Castillos" fue cuestionada sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor y aunque reveló que tiene varios pretendientes, no es algo que se encuentre entre sus planes. La artista destacó una condición para que una nueva persona llegue a su vida, asegurando que ésta tendría que prometerle "ser suyo nada más" para considerar abrir una vez más su corazón. “Yo la verdad es que no, no tengo ganas de tener pareja. Aprendí a estar sola y me encanta. Al menos que encontrara un hombre que me prometiera ser mío nada más, que lo dudo mucho porque todos los hombres son terribles, terribles (...) Nunca me imaginé quedarme viuda y lo que me tocó vivir me sirvió porque yo crecí. Fue tan fuerte para mí porque nunca pensaba quedarme viuda y me sirvió de una manera que me hizo reaccionar en muchos aspectos de mi vida y crecí”, dijo la cantante.