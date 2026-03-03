Julio Iglesias demanda a elDiario.es

Madrid, España.

El cantante Julio Iglesias interpuso una demanda a elDiario.es, su director y otros cuatro responsables de ese periódico digital español, a los que acusa de elaborar un "montaje periodístico" contra él basado en la denuncia por abusos sexuales de dos exempleadas en su residencia dominicana, archivada por la Fiscalía española por falta de competencia.

"Los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado", sostiene el cantante Julio Iglesias en su demanda, a la que tuvo acceso Agencia EFE.

La demanda, paso previo a la presentación de una querella por injurias con publicidad y calumnias, "sin perjuicio de la posible responsabilidad en otros ilícitos penales", fue interpuesta ante un tribunal de Madrid y en ella solicita la comparecencia de los demandados a un acto de conciliación.

El abogado reclama que para evitar la querella, reconozcan "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a su propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia" del cantante.

Además, que rectifiquen sus informaciones y que eliminen las noticias relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en la web de elDiario.es como en el podcast 'La casa de Julio Iglesias'.

También, que se comprometan a no publicar en el futuro ninguna información que difame o denigre a Iglesias, al que deberán indemnizar solidariamente en la cantidad que se cuantifique pericialmente.

Según el escrito, los demandados forman parte de "una organización más amplia, formada por una pluralidad de personas, que habrían participado en la elaboración de un montaje periodístico" contra Julio Iglesias, a través del diario.es, y de otros medios como la agencia de noticias en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que también anuncia acciones.