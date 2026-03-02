Myke Towers y Taco Bell venderán salsas y gafas exclusivas

Miami, Florida.

El cantante puertorriqueño Myke Towers y Taco Bell anunciaron la segunda fase de su colaboración, que incluye dos componentes principales: la intervención de los icónicos sobres de salsa con mensajes inspiracionales y el lanzamiento de una colección ultra limitada de gafas de sol. Esta iniciativa se enmarca en la expansión de la campaña 'Taco Tuesday' en Aruba, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico y España, siendo la primera vez que Taco Bell permite a un artista personalizar el diseño y el mensaje de sus sobres de salsa. Los nuevos paquetes de salsa Mild incluyen cuatro diseños distintos con frases vinculadas al concepto 'Young Kingz' de Myke Towers, una filosofía que promueve la ambición, la autenticidad y la disciplina personal. "Young Kingz es una mentalidad", afirmó el cantante. "Se trata de conocer tu valor y mantenerte enfocado en tu camino. Me gusta la idea de que estos mensajes vivan en momentos cotidianos, porque a veces unas pocas palabras son todo lo que necesitas para seguir adelante", explicó.

Un objeto cotidiano convertido en pieza cultural Los sobres de aderezos, que históricamente han incluido mensajes breves e irónicos de la marca, incorporan ahora expresiones vinculadas al universo creativo del artista, integrando el lenguaje de la música urbana a un objeto de consumo cotidiano. Según la compañía, esta reinterpretación representa un paso inédito dentro de su identidad visual, al permitir por primera vez que una figura pública firme y personalice los mensajes de sus empaques originales. La nueva línea de salsas estará disponible a partir del 3 de marzo en los mercados participantes de América Latina y España, en el marco de la campaña que relanzó el 'Taco Tuesday' a inicios de año.

Gafas de Sol de edición limitada Como parte de esta nueva etapa, la colaboración incluye también una edición ultra limitada de gafas de sol desarrolladas en alianza con Vintage Frames Company, marca conocida por trabajar con artistas internacionales. En cada uno de los países participantes solo 50 seguidores podrán acceder a este artículo de colección, diseñado a partir del estilo personal del cantante y concebido como una pieza conmemorativa vinculada al 'Taco Tuesday'. La expansión coincide además con la incorporación formal de la colaboración en Estados Unidos, donde la canción 'SUNBLOCK' del artista fue incluida en un anuncio nacional de la cadena.