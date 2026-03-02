Más de 400 mil personas asistieron al concierto gratis de Shakira en México

Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este lunes a la cantante colombiana Shakira por ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, que reunió a 400,000 personas, una cifra récord para un espectáculo musical en la principal plaza pública del país.

“Primero pues agradecer a Shakira, ¿no? El concierto, la verdad. A la gente sobre todo. De primera el comportamiento de la gente cuando viene a los conciertos (se reunieron) 400.000 personas”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana también felicitó a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, por la organización del evento, así como a la empresa promotora.

“A los organizadores, felicitaciones a Clara Brugada también por el concierto, por toda la organización a quien lleva a cabo el concierto, creo que es Ocesa la empresa”, dijo.

El espectáculo, que se llevó a cabo este domingo 1 de marzo, desbordó la plancha del Zócalo y zonas aledañas, como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, según detalló la propia presidenta.

“Vean nada más eso. No, bueno, es así, imagínese, muy bonito. Pero vean a la gente contenta, feliz. Entonces, eso es México. Eso es México, la calidez, la alegría, el amor, el deseo de vivir y la maravilla de los conciertos gratuitos”, afirmó.