  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump advierte a Irán: “La gran oleada ni siquiera ha ocurrido”

El presidente de Estados Unidos habló sobre la operación 'Furia Épica' que inició el sábado

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 10:36 -
  • Agencia EFE
Trump advierte a Irán: “La gran oleada ni siquiera ha ocurrido”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este lunes del éxito de su operativo militar contra Irán y advirtió de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

En una entrevista telefónica con la cadena CNN, Trump insistió en que las Fuerzas Armadas estadounidenses "están machacando" a los iraníes y consideró que la operación "va muy bien".

"Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando. (...) Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto", amenazó.

EE.UU. lanzó el sábado, en coordinación con Israel, la operación 'Furia Épica', con ataques iniciales saldados con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y respondido con bombardeos contra Israel y varios países árabes en los que Washington tiene bases militares: Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

¿Quién fue Ali Jameneí, líder supremo de Irán que murió en un bombardeo?

El presidente estadounidense confesó a la CNN que la "mayor sorpresa" de esta campaña fueron los ataques iraníes a los países del Golfo con presencia militar estadounidense y aseguró que estas naciones ahora "quieren luchar" a pesar de que EE.UU. les ha dicho que tiene la situación bajo control.

"Están luchando con agresividad. Iban a participar muy poco (en el conflicto) y ahora insisten en hacerlo", agregó.

Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, ha dicho que prevé que pueda haber más bajas estadounidenses, hasta ahora calculadas en cuatro militares muertos.Sobre la posible duración de la guerra, el mandatario estadounidense aseguró que no quiere que se extienda demasiado.

"Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados al itinerario previsto", advirtió.

Preguntado sobre si la Administración está ayudando al pueblo iraní a recuperar el control de su país y establecer un cambio de régimen, Trump respondió con un "Sí".

"Sí, lo estamos haciendo. Pero ahora mismo queremos que todo el mundo se quede a resguardo. No es seguro salir ahí fuera", advirtió.

En una rueda de prensa, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth dijo que "esta no es una guerra de cambio de régimen", aunque agregó que como resultado de la operación "el régimen ha cambiado", y aseguró que este conflicto no será "interminable" como la invasión estadounidense de Irak de 2003.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias