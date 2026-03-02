Trump advierte a Irán: “La gran oleada ni siquiera ha ocurrido”

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este lunes del éxito de su operativo militar contra Irán y advirtió de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

En una entrevista telefónica con la cadena CNN, Trump insistió en que las Fuerzas Armadas estadounidenses "están machacando" a los iraníes y consideró que la operación "va muy bien".

"Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando. (...) Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto", amenazó.

EE.UU. lanzó el sábado, en coordinación con Israel, la operación 'Furia Épica', con ataques iniciales saldados con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar.



Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y respondido con bombardeos contra Israel y varios países árabes en los que Washington tiene bases militares: Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.