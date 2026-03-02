  1. Inicio
Jeimmy Núñez entra al Top 10 del Miss Teen Universe

La hondureña Jeimmy Núñez destacó en el Miss Teen Universe International al clasificar en el Top 10 del certamen celebrado en Nicaragua

  02 de marzo de 2026
Jeimmy Núñez entra al Top 10 del Miss Teen Universe

Jeimmy Núñez, Miss Teen Universe Honduras.

 Foto Instagram Jeimmy Nuñez

La hondureña Jeimmy Núñez, originaria de Guaimaca, Francisco Morazán, representó al país en la 15.ª edición del Teen Universe International, celebrada en Nicaragua, y logró posicionarse en el Top 10 del certamen.

Bajo la dirección de Franc Delcid, Núñez captó la atención de seguidores de los concursos de belleza y de expertos missólogos. JuanMa Castillo la proyectó como una de las favoritas durante la competencia.

En cada presentación, la joven lució diseños del hondureño Arthuro Cálix, que resaltaron su elegancia y presencia escénica. El diseñador también creó el traje típico titulado “Sol Kaan: Hija del Dios Serpiente, heredera del Tesoro Maya”, una propuesta inspirada en la riqueza cultural de la civilización maya.

El estilismo y maquillaje estuvieron a cargo de la hondureña Jimena Lazo, quien apostó por una imagen pulida y sofisticada que acompañó a Núñez en las distintas etapas del certamen.

Tras anunciarse su pase al Top 10, Jeimmy compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: "De botas a tacones... y hoy brillamos en el Top 10. Los sueños sí se cumplen cuando se camina con fe, disciplina y un amor inmenso por tu país en el corazón. Este logro no es solo mío, es de todos los que creen, apoyan y sueñan conmigo. ¡Vamos con más fuerza por lo que viene!".

La gala final del Miss Teen Universe International Pageant se realizó el domingo 1 de marzo. El cuadro de ganadoras quedó integrado por Laura Rojas, de Colombia, como Miss Teen Universe 2026; Mariana Valentina, de Chile, como Miss Pre-Teen Universe; y Regina Espinoza, de Riviera Maya, como Miss Teen Universe Petite.

redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

