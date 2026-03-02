Hombre muere a tiros en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula

Un hombre murió la mañana de este lunes tras registrarse un tiroteo en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula, en la 2 calle, entre la 7 y 8 avenida, una zona conocida por la venta de vehículos.
De acuerdo con la información preliminar, vecinos del sector escucharon varias detonaciones de arma de fuego que los alertaron. Algunos residentes salieron de sus viviendas tras oír los disparos, mientras que otros despertaron sobresaltados por el ruido.
En la acera de la calle quedó tendido el cuerpo de un hombre, que vestía pantalón jeans y camisa azul. La víctima presentaba múltiples impactos de bala, según relataron personas que se encontraban en el lugar.
El hombre fue identificado como Jorge Francisco Rodríguez Rivera, de 43 años, quien se desempeñaba como vendedor de vehículos en la zona.
Tras la alerta al sistema de emergencias, agentes policiales llegaron rápidamente a la escena y procedieron a acordonar el área.
La zona donde ocurrió el hecho es frecuentada por comerciantes dedicados a la compra y venta de carros, por lo que al momento del tiroteo empezaba el movimiento en el sector, según comentaron vecinos.
Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque y el número de personas que habrían participado en el hecho violento. Asimismo, se confirmó la presencia de cámaras de seguridad activas en las inmediaciones del lugar del atentado.
Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional emita un informe preliminar con mayores detalles sobre el móvil del crimen y posibles responsables.