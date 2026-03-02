Hombre muere a tiros en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Un hombre murió la mañana de este lunes tras registrarse un tiroteo en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula, en la 2 calle, entre la 7 y 8 avenida, una zona conocida por la venta de vehículos.

De acuerdo con la información preliminar, vecinos del sector escucharon varias detonaciones de arma de fuego que los alertaron. Algunos residentes salieron de sus viviendas tras oír los disparos, mientras que otros despertaron sobresaltados por el ruido.

En la acera de la calle quedó tendido el cuerpo de un hombre, que vestía pantalón jeans y camisa azul. La víctima presentaba múltiples impactos de bala, según relataron personas que se encontraban en el lugar.

El hombre fue identificado como Jorge Francisco Rodríguez Rivera, de 43 años, quien se desempeñaba como vendedor de vehículos en la zona.

Tras la alerta al sistema de emergencias, agentes policiales llegaron rápidamente a la escena y procedieron a acordonar el área.