José Francisco Molina ya está en Honduras: inicia su camino con la Selección

Tegucigalpa, Honduras.

Su presentación oficial ante la prensa se realizará este martes, donde expondrá los lineamientos de su proyecto deportivo y los objetivos trazados para este nuevo ciclo.

Molina, de 55 años, llegó a tierras catrachas junto a su asistente, Igor Tasevski , y después de una hora tomaron un vuelo hacia la capital. Ellos formarán la dupla principal al mando de la Bicolor, con la gran misión de llevarla a una Copa del Mundo (2030).

José Franciso Molina ya se encuentra en Honduras. El técnico español aterrizó esta mañana (6:00 AM) en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales para comenzar su aventura como seleccionador de la 'H'.

"Esperamos que el himno de Honduras vuelva a sonar en un Mundial. Es una gran responsabilidad. Soy consciente de lo que significa entrenar a una selección. Estoy muy contento de poder aceptar este reto", declaró el entrenador antes de llegar a Honduras.

"El proyecto es muy claro. Francis (Hernández) lo ha explicado ya varias veces. Es un proyecto no solo para trabajar con la selección absoluta, que por supuesto es una prioridad, sino también para intentar que el equipo compita desde el primer momento, que intente ganar todos los partidos, para que la gente se divierta y esté contenta, con el objetivo final de poder clasificar para el Mundial 2030", añadía.

Nacido en Valencia el 8 de agosto de 1970, José Francisco Molina se destacó sobre el terrno de juego como guardameta, logrando reconocimiento por su regularidad y liderazgo bajo los tres palos.

Tras su retiro en 2007 atajando para el Levante, dio el salto a los banquillos, donde ha construido una carrera basada en el orden táctico, trabajo estructurado y el desarrollo de talento joven.

En su recorrido como DT ha dirigido clubes y selecciones en distintas categorías, destacando especialmente su labor en procesos formativos, lo que refuerza la intención de la Federación hondureña de apostar por un proyecto integral que no solo apunte a resultados inmediatos, sino también a la consolidación de una identidad futbolística.

Además, Molina ha desempeñado funciones administrativas y de planificación deportiva, experiencia que le permite tener una visión global del fútbol moderno, combinando gestión, metodología y análisis estratégico.

Esa mezcla de conocimiento técnico y organizativo fue determinante para su elección como nuevo timonel de la Selección de Honduras.