Mía Goth reaparece en los Premios a los Actores tras su separación de Shia LaBeouf

Estados Unidos.

Mía Goth hizo su primera aparición pública desde que se conoció la noticia de su separación de su exesposo Shia LaBeouf.

La actriz asistió el domingo a los Premios SAG a los Actores 2026, desfilando por la alfombra roja con un deslumbrante vestido de Dior con escote de encaje.

Llevó su cabello castaño suelto, con raya al medio, y lo complementó con aretes largos.

La actriz de 32 años fue nominada a su primera nominación a los Premios SAG en enero por su interpretación de Elizabeth Harlander en "Frankenstein", junto a Jacob Elordi.

Mía Goth fue nominada a la mejor interpretación de un elenco en una película, junto a sus compañeros de reparto. El evento se produce casi dos semanas después de que LaBeouf, de 39 años, fuera arrestado en Nueva Orleans por dos cargos de agresión simple.