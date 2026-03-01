Mía Goth reaparece en los Premios a los Actores tras su separación de Shia LaBeouf

Mía Goth hizo su primera aparición pública desde que se conoció la noticia de su separación de su exesposo Shia LaBeouf.
La actriz asistió el domingo a los Premios SAG a los Actores 2026, desfilando por la alfombra roja con un deslumbrante vestido de Dior con escote de encaje.
Llevó su cabello castaño suelto, con raya al medio, y lo complementó con aretes largos.
La actriz de 32 años fue nominada a su primera nominación a los Premios SAG en enero por su interpretación de Elizabeth Harlander en "Frankenstein", junto a Jacob Elordi.
Mía Goth fue nominada a la mejor interpretación de un elenco en una película, junto a sus compañeros de reparto. El evento se produce casi dos semanas después de que LaBeouf, de 39 años, fuera arrestado en Nueva Orleans por dos cargos de agresión simple.
El jueves, se ordenó al ex actor de "Even Stevens" asistir a rehabilitación, someterse a un programa de pruebas de drogas y pagar una fianza de 100.000 dólares como parte de su liberación.
Mientras los problemas legales de LaBeouf acaparaban titulares, Page Six dio a conocer que había estado viviendo en Luisiana para estar más cerca de su familia, tras separarse en secreto de Goth.
Una fuente informó que la pareja terminó discretamente su relación intermitente el año pasado.
Desde entonces, Goth ha sido fotografiada en Los Ángeles, donde vive con su hija Isabel, de 3 años.
La modelo aún no ha comentado sobre los problemas legales de su expareja ni sobre su estado civil.
Ella y LaBeouf comenzaron a salir en 2012 después de conocerse en el set de “Nymphomaniac: Vol. II”, y se casaron cuatro años después en Las Vegas.