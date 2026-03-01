Así fue la espectacular presentación de Rosalía y Björk en los Brit Awards 2026

Mánchester, Reino Unido.

La cantante española Rosalía revolucionó este sábado la gala de los premios BRIT en Mánchester con su espectacular actuación de 'Berghain', donde estuvo acompañada de una orquesta, bailarines y la artista islandesa Björk.

Un habitáculo cuadrado en el centro del escenario del Co-Op Live de Mánchester fue la escenografía elegida por la artista catalana para interpretar por primera vez en directo el que fue el primer sencillo de su álbum 'Lux', pero con una versión diferente a la habitual, casi ravera.

A golpe de violines, Rosalía debutó en la cita musical británica sin su ya característico halo, vestida con un angelical atuendo blanco y arropada por una orquesta, como en el videoclip, comenzó a cantar operísticamente en alemán para después entonar sentidos versos en castellano.

Pero lo que terminó de dejar sin palabras al público de los BRIT fue la aparición sorpresa de Björk para cantar su parte de la canción, esa frase lapidaria de "La única forma de salvarnos es con intervención divina" que dio paso a la traca final que tenía guardada la catalana.

Haciendo honor al título de la canción, Rosalía convirtió el escenario en el famoso club berlinés y montó su propia rave junto a un grupo de bailarines, con movimientos espasmóticos y una base electrónica del estribillo.