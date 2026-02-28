“Un tal Fredo” arremete contra Nodal tras atacar a Cazzu

México.

El generador de contenido “Un tal Fredo” reaccionó a la nueva polémica de Christian Nodal con Cazzu y lanzó un mensaje de apoyo para la cantante y las mujeres que son atacadas por sus exparejas y padres de sus hijos: “No ha tenido la funa que se merece”.

“Un tal Fredo” empezó su video diciendo “Christian Nodal no ha tenido la funa que se merece y no entiendo cómo hay gente, especialmente mujeres, que lo siguen apoyando o lo defienden”. El generador de contenido expuso que el cantante “no da la cara por su hija”, de modo que no entiende cómo arremetió contra Cazzu.

“El problema no es que ya no haya querido estar con Cazzu o que haya empezado un matrimonio a nada de tiempo de haberse separado. La cosa es que dejó a su ex embarazada y no da la cara por su hija. No dar o no dar pensión no es ser un padre presente ni tampoco ejercer tus responsabilidades de paternidad”, añadió.