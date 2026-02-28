“Un tal Fredo” arremete contra Nodal tras atacar a Cazzu

El generador de contenido “Un tal Fredo” reaccionó a la nueva polémica de Christian Nodal con Cazzu y lanzó un mensaje de apoyo para la cantante y las mujeres que son atacadas por sus exparejas y padres de sus hijos: “No ha tenido la funa que se merece”.
“Un tal Fredo” empezó su video diciendo “Christian Nodal no ha tenido la funa que se merece y no entiendo cómo hay gente, especialmente mujeres, que lo siguen apoyando o lo defienden”. El generador de contenido expuso que el cantante “no da la cara por su hija”, de modo que no entiende cómo arremetió contra Cazzu.
“El problema no es que ya no haya querido estar con Cazzu o que haya empezado un matrimonio a nada de tiempo de haberse separado. La cosa es que dejó a su ex embarazada y no da la cara por su hija. No dar o no dar pensión no es ser un padre presente ni tampoco ejercer tus responsabilidades de paternidad”, añadió.
El creador de contenido externó que Cazzu no exageró al externar su postura, sino que Nodal fue quien no debió arremeter contra su expareja. Además, el influencer elogió a Cazzu por su rol como madre, exponiendo que Nodal es lo contrario porque no es un padre presente para Inti.
“Acaba de decir en su comunicado que Cazzu está exagerado, buscando atención y utilizando a Inti para generar empatía, mientras es ella quien la cuida, la alimenta; cuando se enferma, está ahí 24/7, procurando a su hija. Y este (está) de gira haciendo nada (por su hija)... ¡Cómo te atreves, Nodal!”.
“Un tal Fredo” enfatizó que Nodal juega un rol de víctima y en esta ocasión incluso buscó sacar de sus casillas a Cazzu, a fin de dejarla mal. Por lo mismo, el influencer le externó su apoyo a “La jefa”, enfatizando que el cantante mexicano “fue el que falló, fue el que sigue atacando, el que tenía el compromiso”, pero no se hace responsable.