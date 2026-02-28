  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Nostalgia milenial en Sanremo: Las Ketchup resucitan el 'Aserejé'

Elettra Lamborghini convocó al trío español para bailar -y hacer bailar- el 'Aserejé' desde el escenario del Festival de Sanremo en Italia.

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 10:38 -
  • Agencia EFE
Nostalgia milenial en Sanremo: Las Ketchup resucitan el 'Aserejé'

El grupo español Las Ketchup actúa en el escenario del teatro Ariston durante la 76.ª edición del Festival de la Canción Italiana de San Remo, en San Remo, Italia, el 27 de febrero de 2026. El festival musical se celebra del 24 al 28 de febrero de 2026. (Italia) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

 FOTO: EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Roma, Italia

El 'Aserejé', el himno que conquistó medio mundo desde la España de los años 2000, resonó este viernes en el Festival de Sanremo con el dúo entre sus autoras, Las Ketchup, y la italiana Elettra Lamborghini, que compite en el certamen.

Lamborghini es una de los treinta artistas que tratan de llevarse este prestigioso concurso musical, con su canción 'Voilà'.

No obstante en esta cuarta noche de gala los artistas no debían competir interpretando sus propios temas sino elegir una pareja con la que cantar en dúo alguna canción emblemática.

Por eso, la siempre provocadora Elettra optó por convocar al trío cordobés para bailar -y hacer bailar- el 'Aserejé' desde el escenario del Teatro Ariston de Sanremo.

"Era el verano de 2002 y en todo el mundo se cantaba y se bailaba un solo 'tormentone' (canción del verano en italiano): 'Aserejé'", así las presentó el presentador de la gala, Carlo Conti.

¿De qué murió Neil Sedaka, la voz del pop romántico?


La actuación, que abrió el bloque de los concursantes en esta gala de dúos, fue una explosión de ritmo y color en la que las tres integrantes de Las Ketchup lucieron vestidos de lunares en tonos rojo, negro y blanco que evocaban sus raíces flamencas.

Elettra Lamborghini apareció vestida íntegramente de rojo con unos guantes de lunares a juego de los que se despojó antes de gritar en italiano "Sanremo, ¡todos arriba!", y bajar a cantar directamente entre las butacas.

La cantante italiana Elettra Lamborghini (vestido rojo) y miembros del grupo español Las Ketchup.

La cantante italiana Elettra Lamborghini (vestido rojo) y miembros del grupo español Las Ketchup.

 (FOTO: EFE/RICCARDO ANTIMIANI )

Acompañadas por varios bailarines repartidos por todo el teatro, algunos de ellos infiltrados entre el público, las artistas lograron que el auditorio se pusiera en pie para seguir la mítica coreografía.

"Amigas, gracias", se despidió la anfitriona italiana al finalizar, cerrando su intervención con un espontáneo "¡Arriba España!".

La 76ª edición de mítico festival concluirá esta noche con el anuncio del ganador, que tendrá la posibilidad de representar a Italia este año en Eurovisión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias