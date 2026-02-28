30 años de Pokémon: censura acusaciones de satanismo y todo lo que marcó a una generación

En 2026, la franquicia Pokémon cumple 30 años desde el lanzamiento de los primeros videojuegos en Japón, punto de partida de un proyecto que pronto se expandió hacia múltiples formatos.

Entre ellos, la televisión ocupó un lugar central. La serie animada, estrenada en 1997, se convirtió en el principal vehículo de difusión internacional del universo de entrenadores y criaturas de bolsillo.

A lo largo de estas tres décadas, Pokémon atravesó cambios de animación, polémicas y procesos de censura. A continuación, repasaremos algunos de los momentos que marcaron la serie.

La franquicia Pokémon comenzó con los videojuegos Pokémon Rojo y Verde (1996) para la consola Game Boy en Japón, creados por Satoshi Tajiri. Tajiri se inspiró en su infancia coleccionando insectos y en su deseo de que los niños experimentaran la emoción de capturar, intercambiar y entrenar criaturas.

El éxito inmediato de los juegos hizo evidente que la marca tenía potencial para expandirse a otros medios.

El 1 de abril de 1997 se emitió en Japón el primer episodio del anime. Ese primer episodio, titulado originalmente “¡Te elijo a ti!” (I Choose You!), presentó al joven entrenador Ash Ketchum y su primer compañero Pokémon, Pikachu, iniciando su viaje con el objetivo de convertirse en maestro Pokémon.

La premisa combinaba aventura y amistad, siguiendo a Ash por la región inicial de Kanto mientras capturaba y entrenaba criaturas Pokémon junto a otros personajes y enfrentaba desafíos.

El objetivo de la serie de televisión era promover los videojuegos y las cartas coleccionables, pero también crear una narrativa que pudiera enganchar a una audiencia más amplia.

La idea era transmitir los valores de aventura, amistad y superación personal a través de un protagonista reconocible: Ash Ketchum (Satoshi en Japón) y su compañero Pikachu.

La serie expandió el universo planteado en los videojuegos Rojo y Verde, dotándolo de emociones, rivalidades y un sentido de viaje continuo que conectó con la audiencia.