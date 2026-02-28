30 años de Pokémon: censura acusaciones de satanismo y todo lo que marcó a una generación

En 2026, la franquicia Pokémon cumple 30 años desde el lanzamiento de los primeros videojuegos en Japón, punto de partida de un proyecto que pronto se expandió hacia múltiples formatos.
Entre ellos, la televisión ocupó un lugar central. La serie animada, estrenada en 1997, se convirtió en el principal vehículo de difusión internacional del universo de entrenadores y criaturas de bolsillo.
A lo largo de estas tres décadas, Pokémon atravesó cambios de animación, polémicas y procesos de censura. A continuación, repasaremos algunos de los momentos que marcaron la serie.
La franquicia Pokémon comenzó con los videojuegos Pokémon Rojo y Verde (1996) para la consola Game Boy en Japón, creados por Satoshi Tajiri. Tajiri se inspiró en su infancia coleccionando insectos y en su deseo de que los niños experimentaran la emoción de capturar, intercambiar y entrenar criaturas.
El éxito inmediato de los juegos hizo evidente que la marca tenía potencial para expandirse a otros medios.
El 1 de abril de 1997 se emitió en Japón el primer episodio del anime. Ese primer episodio, titulado originalmente “¡Te elijo a ti!” (I Choose You!), presentó al joven entrenador Ash Ketchum y su primer compañero Pokémon, Pikachu, iniciando su viaje con el objetivo de convertirse en maestro Pokémon.
La premisa combinaba aventura y amistad, siguiendo a Ash por la región inicial de Kanto mientras capturaba y entrenaba criaturas Pokémon junto a otros personajes y enfrentaba desafíos.
El objetivo de la serie de televisión era promover los videojuegos y las cartas coleccionables, pero también crear una narrativa que pudiera enganchar a una audiencia más amplia.
La idea era transmitir los valores de aventura, amistad y superación personal a través de un protagonista reconocible: Ash Ketchum (Satoshi en Japón) y su compañero Pikachu.
La serie expandió el universo planteado en los videojuegos Rojo y Verde, dotándolo de emociones, rivalidades y un sentido de viaje continuo que conectó con la audiencia.
El 16 de diciembre de 1997 ocurrió uno de los episodios más recordados —y polémicos— en la historia de la televisión japonesa.
El capítulo 38, titulado “Dennō Senshi Porygon” (“Soldado eléctrico Porygon”), presentó una secuencia de luces intermitentes rojas y azules que provocaron síntomas de epilepsia fotosensible en cientos de niños.
El incidente fue tan grave que más de 600 menores fueron hospitalizados en Japón. La serie fue retirada temporalmente del aire, y el escándalo dio la vuelta al mundo.
Luego de que la caricatura regresó a la televisión en abril de 1998, el episodio nunca volvió a emitirse oficialmente ni en Japón ni en otros países.
Las autoridades sanitarias revisaron los estándares de animación televisiva, y el suceso se convirtió en un caso de estudio sobre los efectos de estímulos visuales intensos en la audiencia infantil.
Con su llegada a Estados Unidos y América Latina a finales de los noventa, Pokémon sufrió diversas adaptaciones culturales. Escenas consideradas inapropiadas fueron modificadas o eliminadas.
En algunos episodios tempranos, personajes secundarios aparecían apuntando con armas de fuego.
En la versión estadounidense distribuida por 4Kids Entertainment, varias de esas escenas fueron recortadas o editadas digitalmente para eliminar o suavizar la presencia de armas, conforme a estándares de programación infantil.
En pleno auge de popularidad, Pokémon también fue objeto de críticas por parte de grupos religiosos en distintos países. Algunos líderes afirmaban que la serie promovía el ocultismo, la evolución “contraria a la doctrina religiosa” o prácticas esotéricas.
En Estados Unidos y América Latina circularon panfletos y sermones que alertaban sobre supuestos mensajes subliminales. Se señalaba que las criaturas tenían poderes “místicos” y que el concepto de evolución atentaba contra creencias creacionistas.
Aunque estas acusaciones carecían de sustento científico o teológico sólido, contribuyeron a aumentar la notoriedad del programa.
En diciembre de 2022, The Pokémon Company confirmó que la serie iniciaría una nueva etapa con protagonistas distintos. Antes de ese cambio, se emitiría un arco especial para despedir a Ash y Pikachu.
La decisión llegó después del cierre de Pokémon Ultimate Journeys, temporada en la que Ash se consagra Campeón Mundial tras ganar el Torneo de los Ocho Maestros, enfrentando a Leon, campeón de Galar.
La despedida se desarrolló en una serie de 11 episodios titulada “Para ser un Maestro Pokémon”. En esta etapa final Ash retoma viajes con Misty y Brock en varios episodios y recupera el tono de aventura clásica de las primeras temporadas.
En el episodio final, el personaje reafirma que su objetivo sigue siendo aprender y continuar viajando. La conclusión deja abierto su futuro dentro del universo narrativo
Tras la salida de Ash, la serie continuó con un nuevo ciclo titulado “Pokémon Horizons”, protagonizado por Liko y Roy.