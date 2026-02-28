Morat lanza su versión de 'Tu Cárcel', el clásico de Los Bukis

Bogotá, Colombia.

La banda colombiana Morat lanzó este viernes una versión de 'Tu Cárcel', el clásico de 1986 del grupo mexicano Los Bukis, como parte de una nueva etapa musical y en medio del impulso internacional que vive tras ganar su primer Latin Grammy, informó su equipo de prensa.

La reinterpretación "conserva la esencia soñadora del original, pero la transforma suavemente, incorporando guitarras distorsionadas y baterías contundentes sobre la melodía conocida", el estilo pop característico del grupo bogotano, formado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas.

'Tu Cárcel', compuesta por Marco Antonio Solís e interpretada originalmente por Los Bukis, es una de las canciones más reconocidas de la música latina y ha trascendido generaciones desde su lanzamiento.

Otros artistas también han versionado esta canción, como la banda argentina Los Enanitos Verdes, que publicó su interpretación en 2004.

El estreno llega después de que Morat ganara en 2025 su primer Latin Grammy a mejor álbum pop/rock por su más reciente trabajo discográfico, 'Ya es mañana'.

Como parte de su agenda internacional, la banda se presentará por primera vez en el festival Coachella, en California (EE.UU.), los próximos 12 y 19 de abril, y actuará en el festival Tecate Pa'l Norte, en Monterrey (México), el 27 de marzo.

Tras estos festivales, los colombianos empezarán a la gira mundial de 'Ya es mañana', con la que ya ha agotado las entradas de 24 presentaciones en Colombia, Argentina, Chile y España.

Formada en 2011, Morat ha construido una carrera internacional con canciones como 'Cómo te atreves', 'Besos en guerra' y 'Cuando nadie ve', y se ha consolidado como una de las agrupaciones latinoamericanas con mayor presencia en escenarios internacionales.