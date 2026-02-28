Ricardo Peralta se somete a nueva cirugía estética

Ricardo Peralta volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir un video en sus redes sociales en el que aparece con el rostro cubierto por una mascarilla postquirúrgica.
El creador de contenido mostró parte del proceso tras someterse a una nueva cirugía estética y dejó ver detalles de su recuperación inmediata desde su casa.
Sin dar mayores detalles técnicos sobre el procedimiento, el influencer mostró su rostro cubierto con una mascarilla postoperatoria de color blanco con aberturas en ojos, nariz y boca.
Ricardo no especificó el nombre exacto de la cirugía; sin embargo, el uso de este tipo de soporte es común en intervenciones como rinoplastia, bichectomía, liposucción de papada o procedimientos de definición mandibular.
En mayo de 2023, Ricardo Peralta, ganador de MasterChef Celebrity México, compartió con sus seguidores que se sometió a una liposucción, procedimiento que, según explicó, era un deseo que tenía desde hace tiempo.