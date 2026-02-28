Laura G vive angustiante momento tras creer que “envenenó” a su hijo

México.

La exconductora de “Venga la alegría”, Laura G compartió en TikTok el fuerte susto que vivió con su hijo luego de que, en plena comida, el niño comenzara a llorar y a quejarse de dolor. Entre lágrimas, el pequeño gritaba: “¡Sálvame, mamá!”, lo que desató el pánico de la también locutora de radio. Laura G explicó que un día antes había preparado una receta de pollo con yogurth griego que vio en Instagram. Aunque confesó que el platillo “se le pasó” un poco, aseguró que parecía estar en buen estado. Después de recoger a sus hijos en la escuela, se sentaron a comer y fue entonces cuando ocurrió todo.

“Yo juré que había envenenado a mi hijo con un pollo”, contó. Según relató, el niño probó la comida y comenzó a retorcerse del dolor. En cuestión de minutos estaba llorando y gritando desesperado. Laura dijo que en ese momento pensó que algo grave estaba pasando. Laura G reveló que empezó a hacerse mil preguntas. Creyó que podía tratarse de una intoxicación, aunque ella estaba comiendo lo mismo y se sentía bien. También pensó en apendicitis. De inmediato, llamó a su mamá y a su pediatra, quien le recomendó llevarlo a revisión para descartar cualquier problema mayor. Sin perder tiempo, lo cargó y salió rumbo a una clínica. “Íbamos corriendo, lo subí cargando porque no podía caminar”, recordó.