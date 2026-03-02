¿Era un doble? Niegan teorías de suplantación de Jim Carrey en los César

La aparición de Jim Carrey en los Premios César 2026, celebrados el mes pasado en París, desató teorías en redes sociales que cuestionaban si el actor realmente asistió a la gala. Sin embargo, sus representantes y la organización del evento han desmentido esas versiones.

La polémica surgió después de que algunos usuarios especularan sin pruebas que el intérprete había sido imitado durante la ceremonia. El maquillador Alexis Stone publicó en Instagram imágenes en las que aparentemente afirmaba haberse transformado en el actor mediante prótesis avanzadas. La publicación, que incluía una fotografía de Carrey en la gala junto a una máscara, dientes y una peluca, generó confusión entre los seguidores.

Stone es conocido por recrear la apariencia de celebridades con técnicas de maquillaje y prótesis. En una historia de Instagram, también compartió lo que parecía ser un escaneo digital del rostro de Carrey.

Ante la viralización del contenido, Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, declaró a Variety que las afirmaciones eran falsas.

“La visita de Jim Carrey se planeó desde este verano. Desde el principio, se sintió profundamente conmovido por la invitación de la Academia. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras”, dijo Caulier.

“Vino con su pareja, su hija, su nieto y doce amigos cercanos y familiares. Su publicista de toda la vida lo acompañó. Su viejo amigo Michel Gondry, quien ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse”.

Por su parte, Marleah Leslie, publicista de Jim Carrey, confirmó a TMZ que el actor asistió a la ceremonia y recibió el Premio César Honorario. “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”, señaló, en referencia a las especulaciones que sugerían que se trataba de un doble o un clon debido a un supuesto cambio en su apariencia y comportamiento.

La controversia también generó reacciones de usuarios en redes sociales. Algunos expresaron desconcierto con mensajes como: "Estoy tan jodidamente confundido con Internet en este momento" y "Necesito que el verdadero Jim Carrey lo confirme". La actriz Megan Fox comentó: "No puedo soportar más estrés en este momento. Necesito saber si esto es real".

En medio del debate, resurgieron declaraciones que Carrey ofreció en 2022 a Access Hollywood, cuando habló sobre su posible retiro tras décadas de carrera. “Bueno, me jubilo. Sí, probablemente. Lo digo bastante en serio. Me gusta mucho mi vida tranquila, me gusta mucho pintar sobre lienzo y me encanta mi vida espiritual. Siento —y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo— que ya he tenido suficiente. Ya he hecho suficiente. Soy suficiente”, afirmó entonces.

Pese a las conjeturas en línea, tanto el equipo del actor como los organizadores de los Premios César han reiterado que Carrey estuvo presente en la gala, cuya asistencia, según la organización, fue planificada con meses de antelación.