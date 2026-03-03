Lluvias en cuatro regiones de Honduras este martes 3 de marzo

San Pedro Sula, Honduras

Según los pronósticos, estas condiciones predominarán durante gran parte del día, favoreciendo condiciones de poca nubosidad y bajas probabilidades de lluvias en varias regiones del país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó que para este martes 3 de marzo de 2026 prevalecerán condiciones mayormente secas y estables en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, en horas de la tarde se espera que el viento del noreste y del este transporte humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el interior del territorio hondureño.

Este ingreso de humedad generará lluvias y chubascos débiles y aislados, principalmente en las regiones del norte, noroccidente, centro y oriente del país.

Las temperaturas máximas durante esta jornada oscilarán entre los 27 y 39 grados Celsius. La zona sur registrará el clima más cálido, mientras que en la región suroccidental habrá condiciones frescas, según Copeco.