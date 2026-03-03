  1. Inicio
Lluvias en cuatro regiones de Honduras este martes 3 de marzo

Las precipitaciones se producirán debido al ingreso de humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el interior del territorio hondureño

Las lluvias anunciadas por Copeco se registrarán en horas de la tarde y noche de este martes 3 de marzo

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este martes 3 de marzo de 2026 prevalecerán condiciones mayormente secas y estables en la mayor parte del territorio nacional.

Según los pronósticos, estas condiciones predominarán durante gran parte del día, favoreciendo condiciones de poca nubosidad y bajas probabilidades de lluvias en varias regiones del país.

No obstante, en horas de la tarde se espera que el viento del noreste y del este transporte humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el interior del territorio hondureño.

Este ingreso de humedad generará lluvias y chubascos débiles y aislados, principalmente en las regiones del norte, noroccidente, centro y oriente del país.

Las temperaturas máximas durante esta jornada oscilarán entre los 27 y 39 grados Celsius. La zona sur registrará el clima más cálido, mientras que en la región suroccidental habrá condiciones frescas, según Copeco.

