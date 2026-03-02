$!Honduras necesita 100,000 casas nuevas por año, pero no se llega ni a 30,000

Según estimaciones del sector construcción, Honduras debería edificar unas <b>100,000 viviendas al año</b> para reducir el rezago, pero en los mejores períodos apenas se han construido unas 30,000 unidades.En el valle de Sula la situación es especialmente crítica. Solo en esta región el déficit supera las <b>300,000 viviendas</b>, mientras que en <b>San Pedro Sula </b>el alto costo de la tierra hace casi imposible desarrollar proyectos sociales tradicionales.“Para una vivienda social el terreno no debería pasar de 200 lempiras la vara cuadrada, y en San Pedro Sula ya no se encuentra a ese precio”, explicó Bautista.