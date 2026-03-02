¿Cuándo son los Oscar 2026? Todo sobre la 98.ª edición y cómo verla

La 98.ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo desde el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles. Los fans podrán disfrutar de la ceremonia en vivo a través de ABC o Hulu, y la alfombra roja comenzará media hora antes, a las 5:00 p. m., con transmisión de E!. Organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Óscar reconocen las mejores películas, actuaciones y logros creativos del año en más de 20 categorías. Los miembros de la academia votan en sus respectivas disciplinas para elegir a los máximos galardonados. Aunque la 97.ª edición no incluyó actuaciones en directo, los espectadores de 2026 podrán ver al menos dos números musicales de los nominados a Mejor Canción Original, según The Hollywood Reporter.

¿Cuándo son los premios Oscar 2026?

La ceremonia comenzará a las 7:00 p. m. hora local, y quienes prefieran streaming podrán sintonizarla vía Max. Desde Argentina y el resto del Cono Sur, la transmisión será por TNT con traducción al español, mientras que en EE. UU. la cobertura oficial estará a cargo de ABC.

¿Quién presentará los Oscar 2026?

Por segundo año consecutivo, Conan O'Brien será el presentador de la ceremonia. Su primer rol como anfitrión fue en la 97.ª edición, en marzo de 2025. En un comunicado, el comediante bromeó: "La única razón por la que presentaré los Oscar el año que viene es que quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso" —refiriéndose al récord de cinco minutos del actor tras ganar el premio al Mejor Actor. El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Janet Yang, declararon:"Conan fue el anfitrión perfecto. Nos guió con gran habilidad durante la velada con humor, calidez y reverencia."

¿Quién entregará los premios en los Oscar 2026?

Varias celebridades han sido confirmadas como presentadores, incluyendo: Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph. Además, los ganadores del año pasado en categorías de actuación —Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña— regresarán para entregar premios de actuación, siguiendo la tradición de la ceremonia.

¿Quién actuará en los Oscar 2026?