Honduras ya notificó a Cuba fin del acuerdo de brigadas médicas

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno de Nasry Asfura notificó a la Embajada de Cuba en Honduras la terminación del acuerdo de cooperación sobre brigadas médicas cubanas, suscrito durante el mandato de Xiomara Castro. El convenio, denominado Acuerdo Tripartito de Cooperación entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Planificación Estratégica y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, establecía la llegada de personal médico a Honduras.

El viceministro de Salud, Ángel Midence, remitió la solicitud de cancelación a la canciller Mireya Agüero, quien realizó el trámite correspondiente ante la Embajada de Cuba. En el escrito se indica que la cancelación responde a la “aplicación de medidas fiscales y financieras extraordinarias para reducir la carga presupuestaria y gasto público”. La administración Asfura asumirá los gastos de logística, seguridad y transporte de los médicos cubanos que permanecen en el país. El 1 de febrero de 2024, la entonces ministra de Salud, Carla Paredes, firmó el convenio para la llegada de 89 médicos cubanos al territorio nacional.