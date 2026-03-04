Las Guerreras K-Pop llegan a Honduras con show en vivo familiar

El evento tendrá dos presentaciones: el 14 de marzo en el Teatro Francisco Saybe de San Pedro Sula y el 15 de marzo en Chiminike, Tegucigalpa. Ambas fechas prometen ser un espectáculo lleno de luces, baile y emoción, ideal para familias, niños y adolescentes fanáticos del género.

El grupo tributo, Las Guerreras K-Pop , ha ganado popularidad por sus precisas coreografías, vestuarios inspirados en los ídolos coreanos y la capacidad de transmitir la energía de un concierto real. Sus integrantes son jóvenes artistas locales que han recibido entrenamiento especializado para interpretar los hits más icónicos del K-Pop y ofrecer una experiencia interactiva para el público.

El espectáculo está inspirado en la exitosa película homónima, Las Guerreras K-Pop , que se estrenó recientemente y se convirtió en un fenómeno de taquilla internacional. La película, reconocida por su energía, colorido y mensaje de empoderamiento juvenil, sirvió como base para recrear los números musicales y la estética del show en vivo.

Banco Atlántida anunció la llegada de Las Guerreras K-Pop , un grupo tributo que rendirá homenaje al fenómeno mundial del K-Pop con un espectáculo en vivo en Honduras. El evento promete música, coreografías y diversión para toda la familia, dirigido a fanáticos de todas las edades.

Los boletos estarán disponibles a partir del 17 de febrero a través de las plataformas @funcapital.hn y @bmtickets. Además, los clientes de Banco Atlántida podrán aprovechar un 10% de descuento en la compra de entradas del 17 al 20 de febrero al utilizar sus tarjetas de crédito o débito de la institución.

La producción de Las Guerreras K-Pop busca acercar la experiencia del K-Pop global al público hondureño, con un montaje que incluye pantallas LED, efectos de iluminación y vestuarios inspirados directamente en los videos musicales de los grupos coreanos más populares.

El espectáculo también incluye interacciones con el público, coreografías participativas y un repertorio que combina canciones de la película con hits de los grupos de K-Pop más reconocidos, asegurando que los asistentes vivan una experiencia auténtica y dinámica.

Banco Atlántida destacó que esta iniciativa forma parte de su apuesta por ofrecer entretenimiento de calidad y experiencias culturales innovadoras, apoyando al talento local que se forma en disciplinas artísticas internacionales como la danza y el canto.

Las Guerreras K-Pop ha realizado presentaciones en otros países de Centroamérica, consolidando una reputación de profesionalismo y espectáculo familiar, lo que garantiza que su llegada a Honduras será uno de los eventos más esperados del año para los amantes del K-Pop.

Los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación, ya que se espera un lleno total en ambas sedes. Además, se habilitarán áreas especiales para niños y familias, haciendo del concierto una experiencia inclusiva y segura.

El show promete no solo un viaje musical, sino también un homenaje a la película que inspiró la puesta en escena, con referencias a escenas emblemáticas, vestuarios y coreografías que los fanáticos podrán reconocer y disfrutar en vivo.

Con la llegada de Las Guerreras K-Pop, Honduras se une a la lista de países que reciben espectáculos tributo de alta calidad, llevando la experiencia del K-Pop global directamente a los escenarios locales y fortaleciendo la cultura musical juvenil en la región.