Los Iracundos regresan a Honduras con tres inolvidables conciertos

El grupo uruguayo Los Iracundos, ícono indiscutible de la música romántica latinoamericana desde los años 60, ha mantenido una presencia continuada en giras por América Latina y Estados Unidos, interpretando clásicos inolvidables como “Te lo pido de rodillas” o “Puerto Montt”.

Estos conciertos atraen a varias generaciones de fanáticos gracias a la nostalgia y a la potencia de sus armonías, característica que define su estilo musical.

Próximamente, Los Iracundos ofrecerán tres espectáculos en Honduras, como parte de su Amor y Fe Tour 2026, donde se presentarán con grandes éxitos como "Las puertas del olvido", "Tú con él", "Apróntate a vivir" y muchos más.

La gran noticia es que, por primera vez en el país, dos leyendas se presentarán en un mismo escenario: Los Iracundos + Germain de la Fuente, la voz original de Los Ángeles Negros, interpretando sus canciones más emblemáticas que marcaron generaciones en toda América Latina.

Este concierto se llevará a cabo en tres fechas:

- 5 de marzo en San Pedro Sula.

- 6 de marzo en Tegucigalpa

- 7 de marzo en Choluteca

La expectativa por un próximo concierto en Honduras sigue viva entre sus seguidores, quienes han disfrutado tanto de sus presentaciones anteriores como de su legado musical.

Los tickets estarán próximamente disponibles en el sitio web de Smart Ticket.