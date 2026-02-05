Presidente Asfura juramenta a Juan Manuel Gálvez como gerente general de la Enag

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En la juramentación, el titular del Ejecutivo resaltó el papel fundamental que desempeña la Enag en los procesos administrativos y de comunicación gubernamental.

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este jueves a Juan Manuel Gálvez como nuevo Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag).

Asimismo, reafirmó el respaldo de su administración a las iniciativas orientadas a la modernización, eficiencia y mejora del servicio público.

Asfura subrayó que el nombramiento forma parte de los esfuerzos del Gobierno por consolidar una gestión pública más eficaz, capaz de responder a las necesidades institucionales y contribuir al desarrollo del país a través de un mejor funcionamiento de sus entidades.

“Honduras, vamos a estar bien”, expresó el mandatario, al manifestar su confianza en el trabajo que desarrollará la nueva administración de la Empresa Nacional de Artes Gráficas en esta nueva etapa.

Con su juramentación, Juan Manuel Gálvez asumió el compromiso de fortalecer la capacidad operativa de la Enag, optimizar sus procesos y aportar al cumplimiento de los objetivos del Estado hondureño en beneficio de la población.