Presidente Asfura juramenta a Juan Manuel Gálvez como gerente general de la Enag

El mandatario subrayó que el nombramiento forma parte de los esfuerzos del Gobierno por consolidar una gestión pública más eficaz, capaz de responder a las necesidades institucionales

Juan Manuel Gálvez asumió el compromiso de fortalecer la capacidad operativa de la Enag, optimizar sus procesos y aportar al cumplimiento de los objetivos del Estado.

Fotografía: Presidencia de Honduras / X
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este jueves a Juan Manuel Gálvez como nuevo Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag).

En la juramentación, el titular del Ejecutivo resaltó el papel fundamental que desempeña la Enag en los procesos administrativos y de comunicación gubernamental.

Asimismo, reafirmó el respaldo de su administración a las iniciativas orientadas a la modernización, eficiencia y mejora del servicio público.

Asfura subrayó que el nombramiento forma parte de los esfuerzos del Gobierno por consolidar una gestión pública más eficaz, capaz de responder a las necesidades institucionales y contribuir al desarrollo del país a través de un mejor funcionamiento de sus entidades.

“Honduras, vamos a estar bien”, expresó el mandatario, al manifestar su confianza en el trabajo que desarrollará la nueva administración de la Empresa Nacional de Artes Gráficas en esta nueva etapa.

Con su juramentación, Juan Manuel Gálvez asumió el compromiso de fortalecer la capacidad operativa de la Enag, optimizar sus procesos y aportar al cumplimiento de los objetivos del Estado hondureño en beneficio de la población.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

