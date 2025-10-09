  1. Inicio
Canciller desmiente rumores sobre suspensión de visa a la presidenta Xiomara Castro

El canciller hondureño Javier Bu Soto desmintió categóricamente los rumores que circulan en redes sobre una supuesta suspensión de visa a la mandataria Xiomara Castro y a miembros de su gabinete.

Javier Bu, canciller de Honduras, publicó un video aclarando los rumores que se están dando en redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras

El canciller de Honduras, Javier Bu, emitió una declaración para desmentir los rumores que aseguraban que la presidenta Xiomara Castro se le suspendió su visa estadounidense.

La información que se ha hecho viral en redes sociales, dejaba ver que Castro y algunos funcionarios de su Gobierno habrían sido objeto de una supuesta suspensión de visa por parte de Estados Unidos por tener vínculos con del gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

“Esa versión es totalmente falsa”, afirmó Bu Soto a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación verificar siempre las fuentes oficiales antes de difundir este tipo de noticias.

El funcionario enfatizó que ningún ente diplomático ha emitido comunicado alguno relacionado con el tema, y que el Gobierno de la República de Honduras mantiene relaciones diplomáticas normales con el país norteamericano y con la comunidad internacional.

Asimismo, el canciller exhortó a la población a no dejarse llevar por desinformaciones y a consultar los canales oficiales del Gobierno para evitar contribuir a la propagación de noticias falsas.

En los últimos meses, distintas figuras políticas del país han sido blanco de rumores en plataformas digitales, un fenómeno que, según analistas, busca generar confusión o erosionar la confianza en las instituciones.

