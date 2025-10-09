¿En qué consulado de Honduras debes reclamar tu DNI si ya lo tramitaste? Lanzan guía para consultarlo

Tegucigalpa, Honduras

Si ya tramitaste tu Documento Nacional de Identificación (DNI) en el extranjero, pero aún no sabes en qué consulado hondureño puedes reclamarlo, la Cancillería de Honduras y el Registro Nacional de las Personas (RNP) habilitaron una herramienta en línea para consultarlo de forma rápida y segura.

A través del portal https://entregadni.rnp.hn/dni/#/, los connacionales podrán verificar el estado y lugar de entrega de su documento ingresando su número de identidad.