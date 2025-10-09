  1. Inicio
  2. · Honduras

¿En qué consulado de Honduras debes reclamar tu DNI si ya lo tramitaste? Lanzan guía para consultarlo

Cancillería de Honduras y el RNP brindan enlace para que los hondureños en el exterior puedan verificar el estado y lugar de la entrega de su DNI.

  • 09 de octubre de 2025 a las 17:12 -
  • Josué Cárcamo
¿En qué consulado de Honduras debes reclamar tu DNI si ya lo tramitaste? Lanzan guía para consultarlo

Un hondureño retira su DNI en el Consulado de Honduras en Miami, Estados Unidos.

 Foto: Josué Cárcamo/ LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Si ya tramitaste tu Documento Nacional de Identificación (DNI) en el extranjero, pero aún no sabes en qué consulado hondureño puedes reclamarlo, la Cancillería de Honduras y el Registro Nacional de las Personas (RNP) habilitaron una herramienta en línea para consultarlo de forma rápida y segura.

A través del portal https://entregadni.rnp.hn/dni/#/, los connacionales podrán verificar el estado y lugar de entrega de su documento ingresando su número de identidad.

Estos son los puntos donde puedes reponer gratis tu DNI en San Pedro Sula

Las autoridades informaron que la plataforma permite identificar en qué consulado se encuentra el DNI, con el objetivo de facilitar su retiro y evitar pérdidas de tiempo o traslados innecesarios.

“A todos nuestros connacionales que desean saber dónde se encuentra su Documento Nacional de Identificación (DNI), pueden ingresar al siguiente enlace”, publicó la Cancillería hondureña en sus redes sociales oficiales.

El DNI es un documento indispensable para realizar trámites consulares, bancarios y migratorios, por lo que autoridades del RNP exhortan a los hondureños en el exterior a reclamarlo lo antes posible.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Josué Cárcamo
Josué Cárcamo

Licenciado en Periodismo por la Unah-vs. Con experiencia en medios de comunicación desde 2019. Redactor de contenido con enfoques educativos, políticos, astronómicos y entretenimiento.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias