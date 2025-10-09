¿En qué consulado de Honduras debes reclamar tu DNI si ya lo tramitaste? Lanzan guía para consultarlo

Si ya tramitaste tu Documento Nacional de Identificación (DNI) en el extranjero, pero aún no sabes en qué consulado hondureño puedes reclamarlo, la Cancillería de Honduras y el Registro Nacional de las Personas (RNP) habilitaron una herramienta en línea para consultarlo de forma rápida y segura.
A través del portal https://entregadni.rnp.hn/dni/#/, los connacionales podrán verificar el estado y lugar de entrega de su documento ingresando su número de identidad.
Las autoridades informaron que la plataforma permite identificar en qué consulado se encuentra el DNI, con el objetivo de facilitar su retiro y evitar pérdidas de tiempo o traslados innecesarios.
“A todos nuestros connacionales que desean saber dónde se encuentra su Documento Nacional de Identificación (DNI), pueden ingresar al siguiente enlace”, publicó la Cancillería hondureña en sus redes sociales oficiales.
El DNI es un documento indispensable para realizar trámites consulares, bancarios y migratorios, por lo que autoridades del RNP exhortan a los hondureños en el exterior a reclamarlo lo antes posible.