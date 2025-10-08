Estos son los puntos donde puedes reponer gratis tu DNI en San Pedro Sula

En la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, los ciudadanos cuentan con varios puntos habilitados para reponer su Documento Nacional de Identificación (DNI), facilitando así el acceso a este documento esencial.
Uno de los kioskos automatizados se encuentra en la segunda planta del centro comercial Pasaje Valle, donde el personal del RNP brinda orientación a los usuarios sobre el uso del sistema.
Otro de los modernos kioskos electrónicos del Registro Nacional de las Personas (RNP) está ubicado estratégicamente en la Central Metropolitana de Buses, un punto de alta afluencia donde miles de ciudadanos pueden realizar el trámite sin complicaciones.
La reposición del DNI se puede realizar de manera ágil presentándose en cualquiera de las tres oficinas del RNP en San Pedro Sula, o bien, utilizando los kioskos electrónicos instalados en distintos sectores de la ciudad.
El RNP busca garantizar que todos los hondureños cuenten con su DNI vigente antes de las próximas elecciones generales, fortaleciendo así el ejercicio del derecho al voto.
El Congreso Nacional aprobó una exoneración fiscal que facilita la adquisición de tarjetas de identificación, reduciendo los costos operativos y asegurando la continuidad del proceso de emisión.
Las autoridades del RNP aseguraron que cuentan con los materiales, el personal y los recursos tecnológicos necesarios para responder a la alta demanda de reposición e inscripción de documentos.
Además de reponer documentos extraviados o vencidos, el RNP impulsa una campaña de inclusión ciudadana, que busca registrar a personas que nunca habían obtenido su tarjeta de identidad.
La amnistía aprobada por el Congreso Nacional a inicios de este año respalda el proceso, permitiendo a los ciudadanos obtener o reponer su DNI sin costo alguno, como parte del compromiso con la participación democrática.
Los interesados deben presentarse en cualquiera de las oficinas del RNP en San Pedro Sula, donde se ofrecerá la reposición gratuita del DNI desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025.
La tarjeta de identidad sigue siendo el documento oficial que acredita la nacionalidad hondureña y la identidad de cada ciudadano; es personal, intransferible y de uso obligatorio en todos los actos civiles, políticos y legales.
En los puntos de atención se observa una buena respuesta por parte de la población, que acude a realizar el trámite de manera ordenada, aprovechando la modernización de los servicios del RNP.
Este documento es clave para garantizar el derecho al voto y facilitar la participación en las próximas elecciones generales el 30 de noviembre.