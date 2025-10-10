Papa León XIV acepta la renuncia de monseñor José Antonio Canales

Danlí, El Paraíso.

La Nunciatura Apostólica de Honduras anunció este viernes que el papa León XIV aceptó la renuncia de monseñor José Antonio Canales Motiño como obispo de la diócesis de Danlí, El Paraíso. Informaron que León XIV nombró en su lugar a monseñor Teodoro Gómez Rivera, obispo de la diócesis de Choluteca, durante la sede vacante que deja Canales Motiño.

Monseñor José Antonio Canales Motiño nació el 19 de marzo de 1962 en La Lima, Cortés. Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1996 para la diócesis de San Pedro Sula, donde desempeñó diversos cargos pastorales antes de ser designado obispo.

El 2 de enero de 2017, el papa Francisco lo nombró como el primer obispo de la Diócesis de Danlí, una jurisdicción eclesiástica recién creada que se separó de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Su consagración episcopal tuvo lugar el 11 de marzo de 2017, marcando el inicio de su misión pastoral al frente de esta nueva diócesis ubicada en el oriente de Honduras.