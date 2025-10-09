Lluvias continuarán por ingreso de nueva onda tropical

San Pedro Sula, Honduras.

Tras varios días de precipitaciones, una nueva onda tropical ingresará al país este viernes dejando lluvias en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana.

Así lo dio a conocer Alberto López, meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quien indicó que el ingreso de humedad del Pacífico, sumado a una vaguada, ha generado lluvias de moderadas a fuertes que mantienen a siete departamentos en alerta verde y otros cinco en alerta amarilla.

“Las lluvias continuarán en los próximos días, con la llegada de la onda tropical, podríamos tener núcleos potentes convectivos, incluso con presencia de granizo, como ocurrió en Santa Bárbara”, expresó.

Detalló que para San Pedro Sula y los municipios aledaños del valle de Sula se espera que las precipitaciones oscilen entre los 20 y 40 milímetros diarios.

Uno de los puntos más golpeados por las lluvias recientes en la Capital Industrial ha sido el sector de Chamelecón, donde más de cien viviendas resultaron afectadas por inundaciones.

El experto también advirtió sobre la vulnerabilidad en las áreas bajas de El Progreso, Yoro y La Lima, donde los bordos de contención muestran signos de debilitamiento.

Mientras que en El Merendón las precipitaciones ya han provocado deslizamientos y han afectado los accesos a diferentes comunidades.

Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos de la Zona de Reserva de El Merendón, relató que varias comunidades están incomunicadas.

“Las comunidades de San Cristóbal, Los Berlines y El Perú tienen sus calles completamente deterioradas. Estamos a la espera de la maquinaria que enviará la municipalidad”, dijo.

Además, compartió que en algunas aldeas, como San José de Manchaguala, los propios vecinos han sacado sus piochas y palas para reparar los tramos afectados.

“La gente se cansó de esperar y está arreglando a mano los caminos. Si no suben las máquinas en los próximos días, nosotros lo haremos como podamos”, dijo.

Reyes agregó que temen que las lluvias del fin de semana agraven más la situación y les impida salir a abastecerse de alimentos o eche a perder los cultivos.