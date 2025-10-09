Nueva vía alterna aliviará tráfico en el bulevar del sur

San Pedro Sula

El bulevar del sur continúa siendo una de las vías con mayores problemas de congestionamiento en la ciudad, con tráfico intenso casi a toda hora. El trayecto más crítico se extiende desde el monumento a la Madre hasta el antiguo peaje, un tramo de 9.3 kilómetros donde varios “embudos” provocan desesperación entre los conductores. Especialistas en ingeniería vial coinciden en que se requieren soluciones definitivas para enfrentar el caos vehicular que afecta la principal arteria del sur de la ciudad. Los puntos conflictivos ya han sido identificados y se ejecutan obras paliativas mientras se analizan intervenciones de largo plazo.

Construcción de vía alterna al bulevar del sur

Entre los proyectos en marcha destaca la construcción de la segunda trocha de la tercera avenida sureste, que conecta la 33 calle con la colonia Providencia, en el sector Chamelecón. Esta obra, con un costo de 81 millones de lempiras, busca descongestionar el bulevar del sur y mejorar la movilidad en el área.

La empresa constructora avanza en la fundición de losas de concreto, el sistema de aguas lluvias y otras estructuras complementarias a lo largo del tramo. Según el plan de trabajo, la primera etapa se entregará con aceras, bordillos, señalización e iluminación, mejorando la conectividad y la seguridad vial. El alcalde Roberto Contreras informó que el proyecto se ejecuta con fondos municipales y que, si las condiciones climáticas lo permiten, la primera etapa será habilitada en noviembre. La obra servirá como vía alterna al bulevar del sur, con doble carril, y ha sufrido retrasos debido al embaulamiento de la quebrada del Agas.





Detalles técnicos del proyecto