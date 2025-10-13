“San Pedro Sula ya no es la capital del crimen, es la capital del café”: viceministro de Caficultura

Honduras vive un momento histórico. Por primera vez, el país es sede de la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC), el máximo organismo de la Organización Internacional del Café (OIC).
El evento se desarrolla en Expocentro, San Pedro Sula, y reúne a más de 250 delegados de 77 países productores, comercializadores e industrializadores del aromático grano.
El viceministro de Caficultura, Carlos Murillo, calificó esta cita mundial como “un hecho histórico para el país y un reconocimiento al esfuerzo de más de 120,000 familias que dependen del café”.
Murillo destacó que Honduras se ha consolidado entre los principales productores del mundo. “No solo producimos cantidad, sino calidad de café. Ser sede de este evento nos da la oportunidad de proponer políticas que generen más oportunidades para nuestro sector”, afirmó.
El funcionario explicó que el encuentro permitirá establecer alianzas con organismos de cooperación y financiamiento, además de abrir la puerta a nuevos convenios bilaterales y multilaterales.
“Queremos impulsar mecanismos de justiprecio, mejorar la comercialización y buscar nuevas formas de financiamiento que beneficien a productores e industrializadores”, agregó.
Sobre el impacto económico, Murillo destacó que la cosecha 2025–2026 inició con precios internacionales históricos. “Los valores pueden oscilar entre 350 y 380 dólares por quintal. Esperamos superar los 7.2 millones de quintales producidos y los 2,500 millones de dólares en divisas”, señaló.
El viceministro afirmó que la caficultura sigue siendo “el músculo que sostiene la economía nacional” y que el Gobierno impulsa el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, con 120 millones de plantas para renovar 40,000 manzanas de café.
En relación con las nuevas normas de la Unión Europea sobre deforestación, Murillo adelantó que será uno de los temas de mayor debate en la asamblea.
“Honduras produce café de manera sostenible. Más del 95% se cultiva bajo sombra y en zonas no deforestadas desde 2021. Sin embargo, necesitamos claridad en los mecanismos de verificación que exige la Unión Europea”, explicó.
El viceministro subrayó que el país ha avanzado en la institucionalidad pública y privada, así como en la diligencia de los procesos legales. “Estamos listos para demostrar que cumplimos con las normas y para posicionar nuestros cafés especiales en los mercados internacionales”, expresó.
Murillo cerró su intervención con un mensaje de orgullo nacional: “Hoy San Pedro Sula ya no es la capital del crimen, es la capital del café. Los ojos del mundo cafetero están puestos en Honduras, un país cinco estrellas que produce calidad y calidez”.