“San Pedro Sula ya no es la capital del crimen, es la capital del café”: viceministro de Caficultura

San Pedro Sula, Honduras

Honduras vive un momento histórico. Por primera vez, el país es sede de la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC), el máximo organismo de la Organización Internacional del Café (OIC). El evento se desarrolla en Expocentro, San Pedro Sula, y reúne a más de 250 delegados de 77 países productores, comercializadores e industrializadores del aromático grano. El viceministro de Caficultura, Carlos Murillo, calificó esta cita mundial como “un hecho histórico para el país y un reconocimiento al esfuerzo de más de 120,000 familias que dependen del café”. Murillo destacó que Honduras se ha consolidado entre los principales productores del mundo. “No solo producimos cantidad, sino calidad de café. Ser sede de este evento nos da la oportunidad de proponer políticas que generen más oportunidades para nuestro sector”, afirmó.

El funcionario explicó que el encuentro permitirá establecer alianzas con organismos de cooperación y financiamiento, además de abrir la puerta a nuevos convenios bilaterales y multilaterales.