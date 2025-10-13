La capital hondureña operará con 70% de empleados públicos en teletrabajo

Tegucigalpa, Honduras

El Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de octubre de 2025, establece la implementación del teletrabajo en la capital de Honduras.

Todas las instituciones del Estado con sede en el Distrito Central (DC) deberán aplicar la modalidad de teletrabajo para el 70% de su personal a partir de este lunes 13 de octubre.

La medida responde a una solicitud directa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), cuyo objetivo es facilitar la ejecución del plan de emergencia vial, ordenamiento urbanístico y ambiental anunciado por las autoridades locales.