La capital hondureña operará con 70% de empleados públicos en teletrabajo

El Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de octubre de 2025, establece la implementación del teletrabajo en la capital de Honduras.
Todas las instituciones del Estado con sede en el Distrito Central (DC) deberán aplicar la modalidad de teletrabajo para el 70% de su personal a partir de este lunes 13 de octubre.
La medida responde a una solicitud directa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), cuyo objetivo es facilitar la ejecución del plan de emergencia vial, ordenamiento urbanístico y ambiental anunciado por las autoridades locales.
La alcaldía ha enfrentado históricamente problemas de circulación vehicular, agravados por el crecimiento del parque automotor, lo que ha derivado en congestiones y accidentes frecuentes.
Esta disposición se enmarca en la declaratoria de estado de emergencia por 45 días vigente en varios departamentos, entre ellos Francisco Morazán, donde se ubica el Distrito Central, debido a la alta vulnerabilidad por las lluvias recientes.
El decreto ordena que la modalidad de teletrabajo abarque a la mayoría del personal público en la capital, con una excepción necesaria: las instituciones encargadas de atender la emergencia por lluvias deberán continuar operando de forma presencial.
El artículo 9 del Decreto establece que la disposición de teletrabajo será suspendida una vez que la Alcaldía Municipal del Distrito Central ejecute las acciones previstas en su plan de emergencia.