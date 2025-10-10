Teletrabajo en la capital será supervisado y su incumplimiento sancionado

Tegucigalpa, Honduras

Así lo advirtió Russel Garay , director ejecutivo de la Administración Nacional de Servicio Civil (Ansec) , quien afirmó que “si se descubre que un servidor público no está cumpliendo con sus obligaciones, se aplicarán sanciones. En casos leves se trata de una falta administrativa, pero si hay reincidencia podría convertirse en una falta grave y derivar en un proceso disciplinario”.

El p ersonal administrativo de las instituciones públicas que incumpla la jornada laboral o abandone sus funciones durante el teletrabajo —medida que será aplicada solo en el Distrito Central del 13 de octubre al 31 de diciembre— incurrirá en una falta disciplinaria.

Desde el próximo lunes, la mayor parte del personal administrativo de las instituciones públicas de la capital pasará a la modalidad de teletrabajo, una medida impulsada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), con apoyo del Gobierno Central, con el objetivo de reducir el tráfico vehicular en Tegucigalpa y Comayagüela.

El plan busca disminuir hasta en un 25% la carga vehicular, principalmente en horas pico, mediante la implementación del trabajo remoto para cerca del 70% del personal administrativo de las dependencias gubernamentales y municipales.

Sin embargo, la decisión ha generado dudas sobre cómo se garantizará que los servidores públicos cumplan con sus funciones sin afectar la atención ciudadana.

Garay explicó que la medida no aplicará a todas las instituciones ni a todo el personal del Estado, sino únicamente a quienes desempeñan labores administrativas que puedan desarrollarse de forma remota y medirse mediante resultados concretos.

“La función gubernamental, en su mayoría, es brindar servicios como salud y educación, que no pueden realizarse por teletrabajo. Pero el personal administrativo que maneja procesos internos sí puede hacerlo, siempre que haya claridad sobre sus tareas y fechas de entrega”, señaló.

El funcionario destacó que la supervisión será responsabilidad directa de cada Secretaría de Estado y de las gerencias de Recursos Humanos, que deberán establecer mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las jornadas laborales y el rendimiento del personal.

“Cada institución tiene controles internos y responsables de área que monitorean el trabajo. Además, las evaluaciones de desempeño de este último trimestre servirán para verificar los resultados del teletrabajo”, explicó.