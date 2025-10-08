Reportan siete muertos y más de 8,000 afectados por lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Las lluvias de los últimos días han provocado fuertes acumulados de agua y un incremento significativo en los daños a nivel nacional, principalmente en las regiones centro, sur y occidente del país, informó Mario Centeno, jefe del Sistema de Alerta Temprana del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Según el informe emitido por Cenaos, al menos 1,845 familias han resultado afectadas, de las cuales 709 fueron damnificadas y 11 permanecen evacuadas. En total, se contabilizan 8,886 personas afectadas, 1,485 damnificadas y 60 evacuadas.

El reporte también confirma siete decesos, dos personas heridas y 27 rescatadas. En cuanto a infraestructura, 1,505 viviendas presentan daños y 19 fueron destruidas totalmente. Además, 51 comunidades permanecen incomunicadas debido a deslizamientos, crecidas de ríos o daños en las carreteras. Centeno detalló que en varios municipios de las regiones más afectadas los acumulados de lluvia superan los 50 milímetros, mientras que en el resto del país las precipitaciones han sido de menor intensidad, con registros máximos de hasta 10 milímetros. "Esta semana será de mucha lluvia, acompañada de actividad eléctrica. Las regiones donde se esperan los acumulados más altos son la central, sur y suroccidente del país. Para hoy se prevén precipitaciones que sobrepasarán los 50 milímetros", advirtió Centeno.