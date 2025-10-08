Campesinos del Aguán exigen ejecución de orden judicial contra “Los Cachos”

Tegucigalpa, Honduras.

Los manifestantes pertenecen a la Plataforma Agraria y a la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa). Con pancartas, colchonetas y cocinas improvisadas, permanecen frente al edificio judicial desde este miércoles, en espera de una respuesta.

Frente a la Corte Suprema de Justicia , en Tegucigalpa, un grupo de campesinos del Bajo Aguán instaló este miércoles un campamento permanente para exigir que se ejecute una orden judicial contra la estructura criminal conocida como “Los Cachos” .

El vocero de la Plataforma, Yoni Rivas, explicó que la orden de desalojo contra el grupo criminal fue emitida por el Juzgado con Competencia Nacional en Crimen Organizado, pero que su ejecución ha sido suspendida en tres ocasiones desde diciembre de 2024.

“Solo pedimos que se cumpla la ley. No queremos favores, exigimos justicia”, manifestó Rivas, quien aseguró que más de 150 familias campesinas han sido desplazadas de las tierras de la Cooperativa Campesina Camarones, en el departamento de Colón.

Los campesinos afirman que “Los Cachos” no solo ocuparon las propiedades de las cooperativas, sino que también han protagonizado ataques armados. En uno de esos enfrentamientos, ocurrido el 1 de febrero de 2025, once policías resultaron heridos.

En un comunicado, las organizaciones denunciaron además que la empresa Corporación Dinant habría brindado apoyo logístico a ese grupo, presuntamente prestando vehículos y promoviendo campañas de desprestigio contra las cooperativas.

Mientras los campesinos exigen acción, el comisionado de Policía Wilber Mayes Ríos aseguró que la institución mantiene presencia en el lugar para garantizar el orden durante la protesta.

“Nuestra labor es de acompañamiento. Queremos que la manifestación se desarrolle en paz y tranquilidad”, expresó el oficial, quien informó sobre la creación de una comisión para dialogar con los líderes campesinos.

La Policía Nacional reiteró que cualquier desalojo en Colón se ejecutará únicamente bajo orden judicial. Entretanto, el campamento, bautizado como “por la justicia y la tierra”, sigue activo frente a la Corte Suprema, con la firme intención de permanecer hasta obtener una respuesta concreta.