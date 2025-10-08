Honduras y Japón acuerdan fortalecer su cooperación bilateral

El canciller hondureño, Javier Efraín Bú Soto, sostuvo este miércoles una reunión con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, en la que ambas naciones ratificaron su compromiso de profundizar las relaciones bilaterales y ampliar los lazos de cooperación en diversos ámbitos.
El encuentro, celebrado en el marco de la primera visita oficial de Bú Soto a Japón para participar en la Expo de Osaka 2025, sirvió para reafirmar la voluntad de ambos gobiernos de trabajar por un desarrollo sostenible, especialmente en áreas como la prevención de desastres naturales y la infraestructura, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.
Tokio calificó a Honduras como un socio clave que comparte con Japón “valores y principios comunes”, en un año en que ambas naciones conmemoran el 90 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.
Durante la conversación, los ministros también abordaron temas de seguridad en Asia Oriental, con especial atención a las políticas hacia Corea del Norte y los desafíos que enfrenta la región.
El jefe de la diplomacia hondureña arribó al archipiélago el martes y permanecerá en territorio japonés hasta el 10 de octubre. En su agenda figura la participación, este 9 de octubre, en el Evento del Día Nacional de Honduras dentro de la Expo de Osaka.