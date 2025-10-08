Honduras y Japón acuerdan fortalecer su cooperación bilateral

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El canciller hondureño, Javier Efraín Bú Soto, sostuvo este miércoles una reunión con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, en la que ambas naciones ratificaron su compromiso de profundizar las relaciones bilaterales y ampliar los lazos de cooperación en diversos ámbitos.

El encuentro, celebrado en el marco de la primera visita oficial de Bú Soto a Japón para participar en la Expo de Osaka 2025, sirvió para reafirmar la voluntad de ambos gobiernos de trabajar por un desarrollo sostenible, especialmente en áreas como la prevención de desastres naturales y la infraestructura, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.