Europa implementará nuevo sistema digital de entrada y salida a partir del 12 de octubre

Tegucigalpa

A partir del 12 de octubre de 2025, la Unión Europea pondrá en marcha el Sistema de Entrada y Salida (EES, por sus siglas en inglés), un mecanismo automatizado que reemplazará el tradicional sellado de pasaportes y permitirá un control más ágil y seguro del flujo de viajeros.

El EES registrará de forma digital la entrada y salida de nacionales de terceros países que viajen al espacio Schengen por estancias de corta duración (hasta 90 días máximo en un periodo de 180 días).

El comunicado de la Embajada de la UE en Honduras detalla que, en lugar de los sellos manuales, el nuevo sistema tomará huellas dactilares y una fotografía facial, lo que reducirá tiempos de espera y reforzará la seguridad en los puntos fronterizos.

Según la Comisión Europea, este proceso permitirá verificar automáticamente si los viajeros cumplen con el tiempo máximo de permanencia autorizado, además de facilitar la detección de documentos falsos o de personas con prohibición de entrada.

El proceso se desarrollará en tres pasos principales: los viajeros deberán presentar su pasaporte biométrico en los sistemas de autoservicio; luego, proporcionar sus datos biométricos (rostro y huellas) y, finalmente, las autoridades fronterizas verificarán y validarán la información, autorizando o denegando el acceso según corresponda.

Con esta modernización, la UE busca hacer más eficientes los controles fronterizos y ofrecer una experiencia más rápida y segura a quienes ingresan a Europa. La medida forma parte de la estrategia #TravelToEurope, que promueve la digitalización de los procesos migratorios en el continente.