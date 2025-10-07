  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump dispuesto a negociar con los demócratas para reabrir el Gobierno

Los demócratas exigen el financiamiento de los seguros de salud y Obamacare para suspender el cierre del Gobierno.

  • 07 de octubre de 2025 a las 09:27 -
  • Agencia EFE
Trump dispuesto a negociar con los demócratas para reabrir el Gobierno

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries en la Casa Blanc.

 EFE/WILL OLIVER

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que está dispuesto a negociar con los demócratas un pacto sobre la atención sanitaria para reabrir el Gobierno federal, que lleva cerrado desde hace seis días por la falta de acuerdo.

"Aguanten, pueden pasar cosas buenas", afirmó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca y agregó que existen negociaciones en curso con la oposición demócrata sobre el cuidado de la salud, sin dar más detalles.

El mandatario añadió: "Me gustaría ver un acuerdo sobre el cuidado de la salud (...) Obamacare ha sido un desastre, como saben".

Durante su intervención, Trump sugirió que el acuerdo de salud debe ser "más amplio" y contemplar una extensión de subsidios integrados en la Ley de Atención Médica, argumentando que actualmente existen "miles de millones" desperdiciados en este rubro.

La falta de acuerdos entre republicanos y demócratas en el Senado sobre el financiamiento de los seguros de salud y la Ley de Atención Asequible (Obamacare) mantiene paralizado al Gobierno federal por más de seis días.

Continúa el cierre del Gobierno en EEUU tras desacuerdo entre demócratas y republicanos

Los demócratas piden aumentar las partidas en sanidad, mientras los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar servicios de salud a los migrantes irregulares.

Sin un acuerdo para extender el presupuesto federal, el Gobierno seguirá cerrado, lo que implica dejar sin empleo a miles de trabajadores federales.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, dijo que están dispuestos a apoyar el financiamiento de la atención médica "pero no sin reformas", mientras que su contraparte, el líder demócrata Chuck Schumer, afirmó que los republicanos se niegan a sentarse a negociar. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias