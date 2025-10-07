Exigen liberar a hondureño de prisión de máxima seguridad en Luisiana

Luisiana, Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de derechos civiles denunciaron el lunes que Óscar Amaya, un inmigrante hondureño de 34 años, permanece detenido ilegalmente en el nuevo centro para inmigrantes ubicado dentro de la Penitenciaría Estatal de Luisiana (conocido como Angola), a pesar de contar con una orden de protección contra deportación. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Luisiana y Robert F. Kennedy Human Rights presentaron una demanda federal ante el tribunal del distrito de Baton Rouge, alegando que el gobierno estadounidense está violando los derechos constitucionales de Amaya al mantenerlo bajo custodia sin justificación legal.

“Nuestra Constitución es clara: nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito”, subrayó Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU en Luisiana. “Amaya ya cumplió su condena penal. Retenerlo indefinidamente en una de las prisiones más infames del país equivale a una cadena perpetua sin el debido proceso. Eso es inconstitucional y cruel”.

Refugiado

Amaya llegó a Estados Unidos en 2005, cuando tenía apenas 14 años, tras huir de Honduras al demostrar ante las autoridades migratorias que su vida corría peligro. Según los registros judiciales, la pandilla MS-13 intentó reclutarlo desde los 12 años, razón por la cual obtuvo protección humanitaria contra su deportación. Durante más de una década, vivió y trabajó en Estados Unidos sin incidentes, hasta que en 2016 fue arrestado y posteriormente condenado por intento de agresión con agravantes. Cumplió dos años de prisión —de una sentencia de cuatro— antes de ser liberado por buena conducta, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A pesar de haber cumplido su pena, el gobierno estadounidense emitió este año una orden de deportación en su contra e intentó trasladarlo a otros países, según detalla la demanda. Tras pasar un tiempo en un centro de detención en Pensilvania, fue enviado recientemente a Angola, donde el ICE comenzó a ubicar detenidos migratorios a partir del 4 de septiembre.

De alta seguridad