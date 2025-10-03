La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU

Marcos Tulio Mejía, un hondureño que migró a Estados Unidos en 2004, decidió autodeportarse a su natal Honduras, dejando atrás a su familia en Florida. Detrás de esta difícil decisión se esconde una historia profundamente desgarradora.
Marcos, padre de cuatro hijos, el pasado 6 de septiembre, a las 6:00 de la mañana, tomó un vuelo desde Orlando con destino a San Pedro Sula.
El hondureño volvió al país tras más de dos décadas de haber emigrado. Fue recibido entre lágrimas por sus padres y amigos.
Sus padres reconocieron que ‘él es un buen hijo’ y aseguraron que su regreso les brinda una profunda alegría, pues no lo veían desde hace 22 años.
Marcos es originario de Colón. Su regreso estuvo marcado por un encuentro lleno de lágrimas con sus padres y la tristeza de dejar atrás a su esposa y cuatro hijos.
El hondureño tomó la difícil decisión para evitar el riesgo de ser arrestado y enviado a un centro de detención migratoria, algo que quiso prevenir tomando la iniciativa de salir por su propia voluntad.
“Él es un padre que solo se dedica a trabajar y a cuidar de su familia”, expresó con profundo dolor la esposa de Marcos.
El hodnureño con esfuerzo logró establecer en Florida una empresa de pintura que dio trabajo a varias personas, pero nunca logró regularizar su estatus migratorio.
Una cita olvidada con las autoridades migratorias hace veinte años fue la razón que lo dejó sin acceso a la residencia permanente.
“Prefiero salir por mis propios medios, con el corazón tranquilo, a que me arresten y me lleven en contra de mi voluntad”, expresó Mejía a un medio internacional.
Marcos mantiene la esperanza de reunirse nuevamente con su familia en Estados Unidos, a la espera de la petición de reagrupación familiar que su esposa presentó ante las autoridades de ese país.