  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU

“Él es un padre que solo se dedica a trabajar y a cuidar de su familia”, expresó su esposa, quien se despidió entre lágrimas de Marcos para evitar su arresto por parte de ICE.

La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
1 de 11

Marcos Tulio Mejía, un hondureño que migró a Estados Unidos en 2004, decidió autodeportarse a su natal Honduras, dejando atrás a su familia en Florida. Detrás de esta difícil decisión se esconde una historia profundamente desgarradora.

 Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
2 de 11

Marcos, padre de cuatro hijos, el pasado 6 de septiembre, a las 6:00 de la mañana, tomó un vuelo desde Orlando con destino a San Pedro Sula.

Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
3 de 11

El hondureño volvió al país tras más de dos décadas de haber emigrado. Fue recibido entre lágrimas por sus padres y amigos.

 Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
4 de 11

Sus padres reconocieron que ‘él es un buen hijo’ y aseguraron que su regreso les brinda una profunda alegría, pues no lo veían desde hace 22 años.

 Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
5 de 11

Marcos es originario de Colón. Su regreso estuvo marcado por un encuentro lleno de lágrimas con sus padres y la tristeza de dejar atrás a su esposa y cuatro hijos.

 Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
6 de 11

El hondureño tomó la difícil decisión para evitar el riesgo de ser arrestado y enviado a un centro de detención migratoria, algo que quiso prevenir tomando la iniciativa de salir por su propia voluntad.

 Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
7 de 11

“Él es un padre que solo se dedica a trabajar y a cuidar de su familia”, expresó con profundo dolor la esposa de Marcos.

 Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
8 de 11

El hodnureño con esfuerzo logró establecer en Florida una empresa de pintura que dio trabajo a varias personas, pero nunca logró regularizar su estatus migratorio.

 Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
9 de 11

Una cita olvidada con las autoridades migratorias hace veinte años fue la razón que lo dejó sin acceso a la residencia permanente.

 Foto: captura de video /Telemundo
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
10 de 11

“Prefiero salir por mis propios medios, con el corazón tranquilo, a que me arresten y me lleven en contra de mi voluntad”, expresó Mejía a un medio internacional.
La desgarradora historia de Marcos Mejía, el hondureño que se autodeportó y dejó a sus hijos en EEUU
11 de 11

Marcos mantiene la esperanza de reunirse nuevamente con su familia en Estados Unidos, a la espera de la petición de reagrupación familiar que su esposa presentó ante las autoridades de ese país.

 Foto: captura de video /Telemundo
Cargar más fotos