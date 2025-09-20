Hondureño enfrenta diez cargos por delitos contra menores en New Hampshire

Un hondureño enfrenta diez graves cargos en Estados Unidos relacionados con delitos sexuales contra menores.
Elder López Fletes, de 31 años, es un ciudadano hondureño residente temporal en South Street, Bow, New Hampshire, acusado de 10 delitos graves de posesión de imágenes de abuso sexual infantil.
En junio, López Fletes fue detenido tras una operación de orden de registro y arresto llevada a cabo por el Departamento de Policía de Bow junto con la Fuerza de Tareas de Delitos contra Niños en Internet de New Hampshire (NH ICAC).
Fue acusado de posesión de un archivo .mp4 el 19 de junio en Bow en el que habría contenido sexual relacionado con menores.
El arresto de López Fletes siguió a una investigación de aproximadamente seis meses liderada por la Policía de Bow.