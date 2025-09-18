Video: origen de la pelea mortal de hondureño en Nueva York

Varios videos muestran los momentos previos a un atropellamiento mortal en Nueva York, Estados Unidos, el sábado, en el que murió una joven venezolana de 16 años y que involucra a un hondureño.
Las imágenes muestran al hondureño Edwin Cruz Gómez discutiendo con varias personas después de una pelea en una calle en Queens. El hondureño discute con un hombre venezolano, padrastro de la joven que perdió la vida y pareja de la otra mujer.
Según autoridades, el hondureño es responsable del atropellamiento y ha sido acusado de asesinato y otros cargos. La joven Jhoanny Álvarez murió en el atropellamiento.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 13 de septiembre en la avenida Roosevelt, entre la avenida Elmhurst y la calle Benham, cuando las cuatro personas caminaban por el lugar y en algún momento tuvieron el encuentro con Cruz Gómez.
"El acusado comenzó a acosar a la víctima y a su madre, ofreciéndoles dinero a cambio de actos sexuales", detalla la fiscalía en su reporte sobre los hechos. "Se desató una discusión verbal que luego se convirtió en un altercado físico entre el padrastro de la víctima y el acusado. Los transeúntes intervinieron y separaron a los hombres".
Tras la confrontación, todas las partes se separaron, sigue el reporte oficial. La víctima, su madre, su padrastro y su novio se alejaron del lugar hacia el lado opuesto de la avenida Roosevelt, cruzaron la calle Benham y se mantuvieron a cierta distancia.
"El acusado Gómez entró en su vehículo, una Chevrolet Suburban, que estaba estacionada en doble fila en la avenida Roosevelt. Luego giró a la derecha en la calle Benham y se subió a la acera justo en frente del cuarteto. Después de subirse a la acera, Gómez presuntamente atropelló a Álvarez, de 16 años, a su madre y a su padrastro", detalla el reporte de la fiscalía.
HORRIBLE: Edwin Cruz-Gomez, un inmigrante ilegal de Honduras de 38 años, asesinó a una niña de 16 años en Queens, Nueva York, el sábado, atropellándola con su camioneta después de que ella rechazara sus enfermizos avances sexuales.— Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 17, 2025
https://t.co/qSQOD7N6nu
Historial
El 15 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Ciudad de Nueva York (ICE) presentó una orden de detención migratoria ante el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York contra la liberación del inmigrante ilegal de 38 años, José Edwin Cruz Gómez.
Según ICE, Cruz es un inmigrante ilegal que fue arrestado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York por asesinato, intento de asesinato, agresión, homicidio vehicular y varios otros delitos graves después de atropellar con su vehículo a la joven venezolana.
Cruz ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de Nogales, Arizona, el 10 de noviembre de 2004. El 20 de abril de 2005, un juez de inmigración denegó sus solicitudes de asilo y la suspensión de la deportación, otorgándole la salida voluntaria hasta el 20 de junio de 2005, con una orden de deportación alternativa.
El 20 de mayo de 2005, Cruz presentó una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero esta la desestimó, anuló su salida voluntaria y remitió su caso a un tribunal de inmigración, donde un juez ordenó su deportación de Estados Unidos.
Posteriormente, Cruz reingresó ilegalmente a Estados Unidos. Agentes del ICE lo encontraron el 29 de abril de 2013, tras su arresto en Long Island por conducir bajo los efectos del alcohol. Ese mismo día, los agentes del ICE lo detuvieron en virtud de una orden de detención migratoria y la restitución de su orden de deportación. Fue liberado del centro de detención del ICE el 1 de julio de 2013 para ser inscrito en el Programa de Alternativas a la Detención. Posteriormente, Cruz se fugó y todos los intentos por localizarlo fueron infructuosos.
Cruz acumuló arrestos adicionales por posesión de un instrumento falsificado (octubre de 2024); alteración del orden público: crear condiciones peligrosas o físicamente ofensivas; intento de conducir; e intento de operar un vehículo motorizado con una concentración de alcohol en la sangre de 0.08% o superior (enero de 2025). En cada ocasión, fue puesto en libertad antes de que el ICE pudiera presentar una orden de detención o se impidió que los agentes del ICE lo detuvieran porque no cumplía con la prioridad de la Administración Biden para la aplicación de las leyes migratorias.