Video: origen de la pelea mortal de hondureño en Nueva York

Varios videos muestran los momentos previos a un atropellamiento mortal en Nueva York, Estados Unidos, el sábado, en el que murió una joven venezolana de 16 años y que involucra a un hondureño.

Las imágenes muestran al hondureño Edwin Cruz Gómez discutiendo con varias personas después de una pelea en una calle en Queens. El hondureño discute con un hombre venezolano, padrastro de la joven que perdió la vida y pareja de la otra mujer.

Según autoridades, el hondureño es responsable del atropellamiento y ha sido acusado de asesinato y otros cargos. La joven Jhoanny Álvarez murió en el atropellamiento. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 13 de septiembre en la avenida Roosevelt, entre la avenida Elmhurst y la calle Benham, cuando las cuatro personas caminaban por el lugar y en algún momento tuvieron el encuentro con Cruz Gómez. "El acusado comenzó a acosar a la víctima y a su madre, ofreciéndoles dinero a cambio de actos sexuales", detalla la fiscalía en su reporte sobre los hechos. "Se desató una discusión verbal que luego se convirtió en un altercado físico entre el padrastro de la víctima y el acusado. Los transeúntes intervinieron y separaron a los hombres".

Tras la confrontación, todas las partes se separaron, sigue el reporte oficial. La víctima, su madre, su padrastro y su novio se alejaron del lugar hacia el lado opuesto de la avenida Roosevelt, cruzaron la calle Benham y se mantuvieron a cierta distancia. "El acusado Gómez entró en su vehículo, una Chevrolet Suburban, que estaba estacionada en doble fila en la avenida Roosevelt. Luego giró a la derecha en la calle Benham y se subió a la acera justo en frente del cuarteto. Después de subirse a la acera, Gómez presuntamente atropelló a Álvarez, de 16 años, a su madre y a su padrastro", detalla el reporte de la fiscalía.

HORRIBLE: Edwin Cruz-Gomez, un inmigrante ilegal de Honduras de 38 años, asesinó a una niña de 16 años en Queens, Nueva York, el sábado, atropellándola con su camioneta después de que ella rechazara sus enfermizos avances sexuales.

