Hondureño mató a jovencita por infame motivo en Nueva York, según Fiscalía

Un hondureño está acusado de ocasionar la muerte de una adolescente de 16 años en Queens, Nueva York, Estados Unidos. El compatriota Edwin Cruz Gómez, de 38 años de edad, estuvo involucrado en un atropellamiento ocurrido el sábado por la noche en ese país.
De acuerdo con reportes de FOX 5 New York y fuentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el sospechoso es un inmigrante hondureño indocumentado que había sido deportado en 2005 y que cuenta con múltiples antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió alrededor de las 4:15 a. m., cuando Gómez, al volante de una camioneta Chevy Suburban gris, atropelló a Jhoanny Gómez-Álvarez y a su madre, luego de que estas rechazaran sus avances, según la versión preliminar de las autoridades.
La joven murió en el lugar y su madre permanece hospitalizada en condición estable. Tras el atropello, el conductor huyó de la escena, pero minutos más tarde chocó contra otro automóvil estacionado, lo que permitió su captura por parte de la Policía de Nueva York (NYPD).
El historial del detenido muestra una serie de detenciones por manejar en estado de ebriedad desde 2013. En 2024, fue arrestado en Long Island y liberado bajo el programa de Alternativas a la Detención de ICE, lo que le permitió evadir el cumplimiento de su orden de deportación.
En los meses siguientes sumó nuevos cargos por posesión de documentos falsificados y conducir sin licencia, además de otra detención en enero de 2025 por conducir ebrio, de la que también fue liberado.
Ahora, Gómez enfrenta cargos por asesinato, intento de asesinato y agresión, mientras ICE confirmó que presentó una nueva orden de detención migratoria en su contra.
"El acusado comenzó a acosar a la víctima y a su madre, ofreciéndoles dinero a cambio de actos sexuales", detalla la fiscalía en su reporte sobre los hechos. "Se desató una discusión verbal que luego se convirtió en un altercado físico entre el padrastro de la víctima y el acusado. Los transeúntes intervinieron y separaron a los hombres".
"El acusado Gómez entró en su vehículo, una Chevrolet Suburban, que estaba estacionada en doble fila en la avenida Roosevelt. Luego giró a la derecha en la calle Benham y se subió a la acera justo en frente del cuarteto. Después de subirse a la acera, Gómez presuntamente atropelló a Álvarez, de 16 años, a su madre y a su padrastro", detalla el reporte de la fiscalía.
"El acusado inmovilizó a la adolescente contra un poste con su vehículo e hirió a su madre y a su padrastro al embestirlos con su vehículo de 3 toneladas", se lee en el informe.
De ser declarado culpable de los cargos de que se le acusa, el acusado enfrenta más de 25 años de prisión a cadena perpetua.
