Estudiantes se manifiestan por Palestina en universidades de Londres

Londres, Reino Unido.

Un centenar de estudiantes se concentraron este martes frente al King´s College de Londres (KCL) e intentaron impedir la entrada de otros universitarios al recinto, en unas protestas que el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de "poco británicas" al coincidir con el segundo aniversario del 7 de octubre. Con sus rostros cubiertos con mascarillas, gafas de sol y kufiyas -pañuelo tradicional de Oriente Medio-, algunos de los manifestantes intentaron obstaculizar la entrada principal de esta universidad londinense con una gran pancarta mientras que personal de seguridad de la misma se apresuró a abrir pasillos coincidiendo con el inicio de las clases vespertinas.

"¡Desde el río hasta el mar, Palestina libre!" o "Acabad con el Estado genocida de Israel" fueron algunas de las proclamas que lanzaron los jóvenes, que recorrieron acto seguido las calles del centro de Londres en busca de otros centros universitarios como el London School of Business.

"Es cierto que no he investigado lo suficiente sobre este tema, pero no puedo estar de acuerdo con un país que mata de hambre y asesina brutalmente de formas inimaginables. Eso es lo que realmente me diferencia de ellos", sostuvo a EFE Vincent, un joven estudiante de ciencias de la computación en el KCL. Una joven, también estudiante de ciencias de la computación en el KCL, y que no quiso revelar su nombre, se mostró "muy orgullosa de todos los que están aquí apoyando esto", y aseguró que es consciente del "problema en Palestina desde antes del 7 de octubre". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Protestas "poco británicas"

Estas manifestaciones coinciden con el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que causaron alrededor de 1.200 víctimas mortales y que desencadenaron la invasión israelí en el enclave palestino que ya ha causado más de 67.000 muertos entre la población gazatí. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó este lunes de "poco británicas" estas protestas estudiantiles por "tener tan poco respeto por los demás", y añadió que "algunos las usan como una excusa despreciable para atacar a judíos británicos" en el marco del atentado ocurrido el pasado jueves en una sinagoga de Mánchester, que dejó dos víctimas mortales, más el agresor, y tres heridos.

En este sentido, un estudiante de derecho de una universidad londinense, que también prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que Starmer, "al afirmar que estas protestas son antisemitas, es contrario a la democracia liberal en la que vivimos".